Desjardins et ses agents investissent dans les collectivités canadiennes - Un total de 271 000 $ a été remis à 76 organismes communautaires lors de « Mardi je donne »

AURORA, ON, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins annonce la remise de plus de 271 000 $ à 76 organismes communautaires de l'Alberta, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick par l'entremise du programme GoodSpark Community Grants. Cette annonce coïncide avec « Mardi je donne », un mouvement mondial qui incite les gens à faire des dons et du bénévolat lors du premier mardi après le Vendredi fou, qui marque le début de la période de magasinage des Fêtes.

Les montants versés par le programme GoodSpark Community Grants varient de 2 000 $ à 5 500 $, et sont tous accompagnés d'un don d'un agent local du Desjardins Agents Network. Les agents ont appuyé la candidature d'organismes qui leur sont chers dans leur collectivité. Toutes les soumissions ont été évaluées en fonction des domaines d'intervention clés suivants: éducation, santé, sécurité des collectivités et jeunesse. Ainsi, sur le montant total de 271 300 $, les agents ont versé 73 000 $.

« Participer activement à la vie des collectivités et leur venir en aide fait partie intégrante de notre identité chez Desjardins, affirme Benaaz Irani, vice-présidente, Desjardins Agents Network. Nos agents travaillent où ils vivent. Ils sont donc bien placés pour connaître les besoins de leurs clients et de leur collectivité. Nos dons et les leurs viendront en aide à celles et à ceux qui en ont le plus besoin. »

Parmi les bénéficiaires, on trouve notamment le centre de répit pour familles en crise Kidds Kottage à Edmonton, en Alberta, le Lighthouse Program for Grieving Children à Oakville, Ontario et la West Side Food Bank à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Chacun de ces organismes a reçu 4 000 $ du programme GoodSpark.

« Ces organismes communautaires jouent un rôle vital dans leur collectivité et nous sommes très fiers d'appuyer leur excellent travail », ajoute Mme Irani.

Desjardins et son Desjardins Agents Network en sont à leur deuxième année de partenariat avec le programme GoodSpark Community Grants pour appuyer les collectivités canadiennes. En 2018, un total de 190 000 $ a été remis à des initiatives communautaires dans les trois provinces qui accueillent des bureaux d'agents du Desjardins Agents Network.

À propos de « Mardi je donne »

Mardi je donne ouvre chaque année la période des fêtes, très propice au don. Ce nouveau jour de la générosité est l'occasion pour les organismes de bienfaisance, les entreprises et les gens de se rallier à une cause de leur choix et de penser aux autres. Pour en savoir plus, visitez http://givingtuesday.ca/fr/a-propos.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 312,7 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: Pour journalistes seulement : Valérie Lamarre, Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7275 / 1 866 866-7000, p. 5557275, media@desjardins.com