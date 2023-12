MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Desjardins élargit sa gamme de rentes responsables en offrant la rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) à sa clientèle, par l'entremise d'un conseiller en sécurité financière. Desjardins est ainsi la première institution financière canadienne à rendre disponible ce produit fiscalement avantageux qui permet à l'investisseur, qui n'a pas besoin des fonds pour les premières années de sa retraite, de différer l'imposition après 71 ans. La RVDAA permet ainsi de reporter les versements dans le temps et de diminuer le risque de manquer de revenu à la retraite.

« Desjardins continue d'être novateur dans le domaine des solutions d'investissement dans le but d'accompagner les investisseurs dans leur autonomie financière. En offrant la rente viagère différée à un âge avancé, les conseillers auront un outil supplémentaire à offrir à leurs clients afin de gérer le risque de survivre à leur épargne et de différer leur imposition », souligne Philippe-Olivier Dumas, directeur section Développement et tarification des FPG et des rentes.

Tout comme l'ensemble de sa gamme de rentes responsables en épargne individuelle, les primes de rente souscrites dans la RVDAA seront investies automatiquement dans des placements satisfaisant de stricts critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La sélection des titres exclura ou choisira les émetteurs en fonction de certains critères ainsi que par le suivi et la gestion des investissements afin de les inciter à améliorer leurs pratiques ESG. Pour plus de détails, consultez la Politique d'investissement responsable -- Rente responsable.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 414,1 milliards de dollars au 30 septembre 2023. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]