MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Depuis le 6 septembre 2022, toute nouvelle prime de rente souscrite chez Desjardins sera investie automatiquement dans des placements satisfaisant de stricts critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette décision fait de Desjardins la première institution financière au Canada à transformer l'ensemble de sa gamme de rentes en épargne individuelle en rentes responsables. Qu'il s'agisse de rente viagère, de rente certaine, de rente viagère adaptée ou encore de rente d'artiste, la sélection des titres exclura ou choisira les émetteurs en fonction de certains critères ainsi que par le suivi et la gestion des investissements afin de les inciter à améliorer leurs pratiques ESG.

« Desjardins continue d'être un pionnier en investissement responsable en transformant l'ensemble de sa gamme de rentes en rentes responsables », souligne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Plus les institutions financières seront rigoureuses et appliqueront des critères ESG stricts, plus les émetteurs devront s'ajuster afin de demeurer attrayants pour les investisseurs. C'est par des actions comme celles-ci que nous prenons le chemin d'une économie plus durable ».

Les gestionnaires des primes des rentes responsables n'investissent pas dans les entreprises dont une part importante des revenus provient de l'extraction ou de la production de pétrole, de gaz naturel et de charbon thermique, de l'exploitation d'infrastructures servant au transport ou à l'entreposage de pétrole et de gaz, du raffinage de pétrole ou de la production d'énergie à partir de charbon. Pour plus de détails, consultez la Politique d'investissement responsable -- Rente responsable.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à d'autres qui ont eu lieu récemment et qui démontrent l'importance de l'investissement responsable chez Desjardins. Mentionnons notamment qu'en mai dernier, Desjardins portait à 30 le nombre de produits SociéTerre avec l'annonce de 10 nouveaux fonds1. Les actifs sous gestion des produits en investissement responsable ont augmenté considérablement en 12 mois, passant de 10,1 G$ au 31 décembre 2020 à 12,2 G$ à la même date en 2021.

