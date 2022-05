Près de 30 fonds de placement responsables sans énergie fossile

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Desjardins propulse encore plus loin sa gamme de fonds de placement SociéTerre avec l'ajout de dix nouveaux Fonds Desjardins SociéTerre et d'un Portefeuille SociéTerre, des fonds de placement responsables sans énergie fossile, ce qui en fait un chef de file au Canada en investissement responsable. Desjardins compte désormais au total près de 30 produits SociéTerre.

« Pour Desjardins, il est primordial d'accompagner nos membres et clients dans cette transition énergétique et d'offrir des produits de placement en investissement responsable. La gamme de Fonds Desjardins SociéTerre et de Portefeuilles SociéTerre est d'ailleurs un levier de changement pour améliorer le sort des collectivités et de la planète. Elle permet à nos membres de contribuer à la relance d'une économie encore plus verte », souligne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Je suis fier de constater l'engouement de nos membres pour ces produits. En effet, les actifs sous gestion des produits en investissement responsable ont augmenté significativement en 12 mois, passant de 10,1 G$ au 31 décembre 2020 à 12,2 G$ à la même date en 2021. »

Avec le lancement de cette nouvelle offre en investissement responsable, Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), le gestionnaire des Fonds Desjardins, s'assure de bien diversifier l'actif des membres et clients et de leur offrir des solutions de portefeuille diversifiées, potentiellement performantes et répondant à leurs attentes en investissement responsable. De plus, le lancement de ces nouveaux fonds permet de couvrir toutes les classes d'actifs telles que les obligations des marchés émergents, les obligations mondiales de sociétés ainsi que les actions internationales de petite capitalisation.

DSP présente l'évolution de son offre de fonds de placement SociéTerre dans le tableau plus bas.

Produits SociéTerre Disponibles en catégories Fonds Desjardins SociéTerre Revenu court terme W, I Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales géré W, I Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales de sociétés I Fonds Desjardins SociéTerre Obligations des marchés émergents I Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré mondial A, C, F, D, I Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes de revenu W, I Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation A, C, F, D, W, I Fonds Desjardins SociéTerre Actions mondiales à faible volatilité W, I Fonds Desjardins SociéTerre Mondial de dividendes W, I Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales petite capitalisation A, C, F, D, W, I Portefeuille SociéTerre de Revenu fixe I

Rappelons que la gamme SociéTerre n'investit pas dans les entreprises dont une part importante des revenus provient de l'extraction ou de la production de pétrole, de gaz naturel et de charbon thermique, de l'exploitation d'infrastructures servant au transport ou à l'entreposage de pétrole et de gaz, du raffinage de pétrole ou de la production d'énergie à partir de charbon. Pour plus de détails : Politique d'investissement responsable, Fonds Desjardins, 2021

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc, le gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 44,8 milliards1 de dollars d'actifs sous gestion. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

1 Au 31 mars 2022.

