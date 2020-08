Le 16e Festival International du Film Black de Montréal, créé par la Fondation Fabienne Colas, se tiendra en ligne du 24 septembre au 4 octobre 2020. Infos et cartes passeports disponibles sur : www.MontrealBlackFilm.com

MONTRÉAL, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Festival International du Film Black de Montréal (FIFBM), créé par la Fondation Fabienne Colas, est heureux d'accueillir Desjardins à titre de partenaire coprésentateur aux côtés de Québecor, présentateur officiel du FIFBM depuis les trois dernières années. Le FIFBM est essentiel à l'inclusion des talents noirs devant et derrière la caméra au Québec et au Canada. Représentant le plus important événement du genre au Canada, le Festival International du Film Black de Montréal a accueilli depuis ses débuts plusieurs dizaines de milliers de festivaliers, ainsi que des vedettes internationales, et a présenté des films provenant de plus de 50 pays. Depuis 16 ans, le FIFBM offre une vitrine et une voix à des milliers d'artistes noirs qui, autrement, ne seraient ni vus ni entendus.

Pour demeurer un festival novateur, dynamique et à l'avant-garde des nouvelles tendances dans un monde qui évolue si vite, le FIFBM doit pouvoir compter sur des partenariats solides. Cet investissement de Desjardins permettra au Festival de renforcer davantage ses capacités pour continuer à se développer, bonifier sa programmation, et solidifier sa plateforme pour accueillir, soutenir et promouvoir encore plus d'artistes des communautés noires.

De plus, le Festival International du Film Black de Montréal offrira dès septembre : Le FIFBM dans les Quartiers - présenté par Desjardins. Une initiative qui permettra à des jeunes de différents quartiers de Montréal d'avoir accès gratuitement à des films Black, dans leurs quartiers respectifs, suivis de médiations culturelles. Cette année, Montréal-Nord sera à l'honneur! Les détails suivront lors du dévoilement de la programmation le 2 septembre.

« Les artistes noirs ne manquent pas de talent, ils sont en manque d'opportunités. Ce partenariat avec Desjardins, qui devient coprésentateur aux côtés de Québecor, marque un pas concret vers une plus grande inclusion de la diversité dans l'industrie cinématographique canadienne. Il vient amplifier les voix d'artistes noirs trop souvent marginalisés et invisibles », a déclaré Fabienne Colas, présidente-fondatrice du FIFBM.

« Desjardins est fier de se joindre au Festival International du Film Black de Montréal et d'encourager les créateurs indépendants noirs du milieu cinématographique à poursuivre leur passion. J'invite le public à découvrir tout le talent et le savoir-faire de ces artistes provenant des quatre coins du monde. Chez Desjardins, la diversité et l'inclusion font partie de nos valeurs, et nous souhaitons que toutes et tous puissent compter sur notre coopérative de services financiers pour réaliser leur plein potentiel, et ce, dans une société toujours plus inclusive », a souligné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Poursuivant son engagement envers la culture et le cinéma, Québecor est heureuse d'offrir son soutien pour une troisième année au Festival International du Film Black de Montréal et d'ainsi contribuer à mettre de l'avant un cinéma indépendant fort et diversifié. C'est un privilège d'avoir accès, en plein cœur de Montréal, à un festival comme le FIFBM qui se démarque par sa riche programmation permettant de découvrir de nouvelles cultures et d'apprécier le talent d'artisans de divers horizons », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

À propos du Festival International du Film Black de Montréal

Créé en 2005 par la Fondation Fabienne Colas, le Festival International du Film Black de Montréal (FIFBM) est aujourd'hui le plus important festival de films au Canada entièrement dédié aux réalités noires des quatre coins du monde. Il vise à offrir au public les plus belles et les plus étonnantes découvertes du cinéma black tout en constituant un lieu de débat des grands enjeux culturels, sociaux et socio-économiques. Le FIFBM a pour mission de favoriser le développement de l'industrie du cinéma indépendant et de mettre en valeur plus de films sur les réalités des Noirs de partout dans le monde. Il veut privilégier un cinéma autre, un cinéma qui vient d'ici ou d'ailleurs et qui ne reçoit pas forcément l'éclairage des projecteurs, un cinéma inédit, qui émeut, qui sensibilise et qui surprend! Le tout, en abordant des sujets et en présentant des œuvres qui interpellent, qui provoquent, qui font sourire, qui laissent perplexe, qui choquent... Un regard nouveau et rafraîchissant sur le cinéma Black des quatre coins du globe! www.montrealblackfilm.com

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents. Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada. Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat. Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

