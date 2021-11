MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins se joint à la Croix-Rouge canadienne et à Food Banks BC en octroyant un don de 100 000 $ pour offrir une aide urgente aux personnes et aux collectivités frappées par les inondations et les coulées de boue à la suite des événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique.

« Le Mouvement Desjardins est de tout cœur avec les Britanno-Colombiens alors que la situation dans cette province est sans précédent, a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Le travail de reconstruction risque de prendre plusieurs mois avec des quartiers et des villes entières submergés, l'évacuation de milliers de personnes ainsi que les principaux axes routiers qui sont coupés. Nous devons être aux côtés des habitants de la Colombie-Britannique afin de soutenir les efforts de rétablissement. »

Les membres et clients de Desjardins qui souhaitent contribuer au Fonds de secours : inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique de la Croix-Rouge peuvent faire un don en se rendant sur le site www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111, alors que ceux qui souhaitent faire un don à Food Banks BC peuvent aussi se rendre sur le site www.foodbanksbc.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 391 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au Canada par MediaCorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]

Liens connexes

https://www.desjardins.com/