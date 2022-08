MONTRÉAL, le 16 août 2022 /CNW Telbec/ - Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA), agissant à titre de gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce les distributions en espèces à être versées en août 2022 aux porteurs de parts des FNB Desjardins qui versent des distributions en espèces mensuellement et dont les parts sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts dûment inscrits au registre le 24 août 2022 recevront les distributions en espèces payables à l'égard de ces FNB, le 31 août 2022.

Voici la liste des FNB Desjardins qui verseront des distributions en espèces en août 2022 ainsi que le montant des distributions par parts à être versées :

Fonds négociés en bourse (FNB) Symbole boursier

(TSX) Montant des

distributions par

parts ($) FNB Desjardins à revenu fixe



FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes DCU 0,050 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme DCS 0,040 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées 1-5 ans DCC 0,050 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales échelonnées 1-5 ans DCG 0,040

FNB Desjardins d'actions privilégiées



FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes DCP 0,070

FNB Desjardins Actif



FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes faible en CO2 DRCU 0,050

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com .

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

