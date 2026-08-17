Desjardins annonce les distributions en espèces de certains FNB Desjardins pour le mois de août 2026

MONTRÉAL, le 17 août 2026 /CNW/ -- Desjardins Société de placement inc. (DSP), agissant à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce aujourd'hui les distributions en espèces à être versées en août 2026 aux porteurs de parts de certains FNB Desjardins, dont les parts sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts dûment inscrits au registre le 24 août 2026 recevront les distributions en espèces payables à l'égard de ces FNB, le 31 août 2026.

Voici la liste des FNB Desjardins qui verseront des distributions en espèces en août 2026 ainsi que le montant des distributions par parts à être versées :

Fonds négociés en bourse (FNB) Symbole boursier

(TSX) Distributions par

parts ($) FNB Desjardins à revenu fixe



FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes DCU 0,0450 FNB Desjardins Actif univers obligations canadiennes DACU 0,0575 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme DCS 0,0446 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées 1-5 ans DCC 0,0534 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales échelonnées 1-5 ans DCG 0,0335 FNB Desjardins Indice Obligations corporatives canadiennes DCBC 0,0635

FNB Desjardins Indice à revenu fixe étrangers



FNB Desjardins Indice obligations corporatives américaines de qualité DUIG 0,0700 FNB Desjardins Indice obligations gouvernementales mondiales DGGB 0,0500

FNB Desjardins d'actions privilégiées



FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes DCP 0,0560

FNB Desjardins d'actions



FNB Desjardins Actions Québec DMQC - FNB Desjardins Actions de leaders canadiens DACL - FNB Desjardins Opportunités mondiales DAGL -

FNB Desjardins Indices d'actions



FNB Desjardins Indice actions canadiennes DMEC - FNB Desjardins Indice actions américaines DMEU - FNB Desjardins Indice actions internationales DMEI - FNB Desjardins Indice actions marchés émergents DMEE - FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation DMID -

FNB Desjardins multifacteurs trajectoire zéro émission nette



FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFC - FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFU - FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFD - FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFE -

FNB Desjardins trajectoire zéro émission nette



FNB Desjardins IR Canada trajectoire zéro émission nette DRMC - FNB Desjardins IR États-Unis trajectoire zéro émission nette DRMU - FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada trajectoire zéro émission nette DRMD - FNB Desjardins IR Marchés émergents trajectoire zéro émission nette DRME -

FNB Desjardins multifacteurs faible en combustibles fossiles



FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserves de combustibles fossiles DRFG -

FNB Desjardins Actif



FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes trajectoire zéro émission nette DRCU 0,0518

FNB alternatifs Desjardins



FNB Desjardins marchés neutres - parts couvertes en $ CA DANC - FNB Desjardins marchés neutres - parts couvertes en $ US DANC.U - 1 FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux - parts couvertes en $ CA DAMG - FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux - parts couvertes en $ US DAMG.U - 1 FNB Desjardins Macro mondial DGLM -

1 Libellé en dollars américains.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 543,5 milliards de dollars au 30 juin 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 64,0 milliards de dollars sous gestion au 30 juin 2026. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

SOURCE Mouvement Desjardins

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