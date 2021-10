MONTRÉAL, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (« DGIA »), à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce aujourd'hui une réduction des frais de gestion pour certains FNB Desjardins.

« La réduction des frais de gestion est un exemple de l'engagement de DGIA à contribuer à rendre les FNB Desjardins plus accessibles aux investisseurs afin d'atteindre leurs objectifs à long terme », a déclaré Nicolas Richard, président et chef de l'exploitation de DGIA.

« Ce faisant, DGIA est en mesure d'offrir aux investisseurs particuliers et institutionnels une plus grande accessibilité à ses solutions en FNB, pouvant être utilisées comme composantes de leurs portefeuilles. Cela leur donne aussi l'avantage d'un accès à l'équipe d'experts de DGIA », ajoute M. Richard.

Avec prise d'effet le 1er novembre 2021, DGIA réduit les frais de gestion pour les FNB Desjardins indiqués au tableau ci-dessous de la manière suivante :

FNB Desjardins Symbole Frais de

gestion

antérieurs Frais de

gestion mis à

jour FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes DCU 0,10 % 0,07 % FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme DCS 0,09 % 0,07 % FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées 1-5 ans DCC 0,25 % 0,15 % FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales échelonnées 1-5 ans DCG 0,15 % 0,12 % FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes DCP 0,45 % 0,40 %

Les objectifs de placement des FNB Desjardins susmentionnés demeurent les mêmes.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site www.FNBdesjardins.com.

À propos de Desjardins Gestion internationale d'actifs

Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA) est l'un des principaux gestionnaires d'actifs au Canada, avec une expertise interne en actions, en titres à revenu fixe et en actifs réels (infrastructures et immobilier) dans une variété de véhicules de placement. DGIA gère plus de 91 G$ CA (au 30 septembre 2021) en actifs institutionnels au nom de compagnies d'assurance, de caisses de retraite, de fonds de dotation, d'organismes sans but lucratif et de sociétés à travers le Canada.

Avec des bureaux à Montréal, Québec et Toronto, notre équipe de plus de 80 professionnels de l'investissement utilise une approche collaborative et combine innovation, accessibilité et discipline pour concevoir des solutions adaptées aux besoins uniques de nos clients. Nous intégrons nos valeurs coopératives dans notre processus d'investissement afin de nous assurer que nous aidons nos partenaires et nos clients à croître leurs actifs de manière durable et responsable.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 389,3 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits. La marque Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec utilisée sous licence.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement): Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514-281-7000 ou 1-866-866-7000, poste 5553436, [email protected]

Liens connexes

https://www.desjardins.com/