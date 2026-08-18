Desjardins annonce des propositions de modifications aux FNB

MONTRÉAL, le 18 août 2026 /CNW/ -- Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des fonds négociés en bourse (« FNB ») de Desjardins, a annoncé aujourd'hui son intention de soumettre à l'approbation des porteurs de parts la modification des objectifs de placement actuels des FNB suivants :

FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes trajectoire zéro émission nette (« DRCU »)

») FNB Desjardins IR Canada trajectoire zéro émission nette (« DRMC »)

») FNB Desjardins IR États-Unis trajectoire zéro émission nette (« DRMU »)

») FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada trajectoire zéro émission nette (« DRMD »)

») FNB Desjardins IR Marchés émergents trajectoire zéro émission nette (« DRME »)

») FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette (« DRFC »)

») FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs trajectoire zéro émission nette (« DRFU »)

») FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette (« DRFD »)

») FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette (« DRFE »)

DSP estime que les modifications proposées profiteront aux porteurs de parts en permettant aux FNB Desjardins de réaliser leurs objectifs de placement grâce à un processus de construction de portefeuille amélioré et à une approche modernisée en matière d'investissement responsable. Elles contribueront également à simplifier l'offre de Desjardins et à mieux répondre à l'évolution des besoins et des attentes des investisseurs en matière d'investissement responsable.

Les modifications proposées aux objectifs de placement des FNB seront soumises au vote lors d'assemblées extraordinaires des porteurs de parts qui se tiendront virtuellement le lundi 19 octobre 2026 à 9 h 30 (heure de Montréal). La date de clôture des registres pour l'établissement de la liste des porteurs de parts ayant le droit de recevoir l'avis de convocation aux assemblées extraordinaires et de voter à celles-ci est fixée au 31 août 2026.

Tous les détails concernant les modifications proposées seront présentés dans une circulaire d'information de la direction qui sera mise à la disposition des porteurs de parts inscrits. Sous réserve de l'approbation des porteurs de parts, il est actuellement prévu que chaque modification proposée aux objectifs de placement sera mise en œuvre le ou vers le 30 octobre 2026 (la « Date d'entrée en vigueur »).

Le gestionnaire assumera tous les frais associés aux assemblées extraordinaires et à la modification aux objectifs de placement.

Modifications des noms

Si les modifications proposées aux objectifs de placement des FNB sont approuvées par les porteurs de parts et qu'elles sont mises en œuvre, le nom de certains FNB changera comme suit à la Date d'entrée en vigueur :

Nom actuel Nom proposé Symbole FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes trajectoire zéro émission nette FNB Desjardins IR actif Obligations canadiennes DRCU FNB Desjardins IR Canada trajectoire zéro émission nette FNB Desjardins IR Actions canadiennes DRMC FNB Desjardins IR États-Unis trajectoire zéro émission nette FNB Desjardins IR Actions américaines DRMU FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada trajectoire zéro émission nette FNB Desjardins IR Actions internationales DRMD FNB Desjardins IR Marchés émergents trajectoire zéro émission nette FNB Desjardins IR Actions de marchés émergents DRME FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette FNB Desjardins IR multifacteurs Actions canadiennes DRFC FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs trajectoire zéro émission nette FNB Desjardins IR multifacteurs Actions américaines DRFU FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette FNB Desjardins IR multifacteurs Actions internationales DRFD FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette FNB Desjardins IR multifacteurs Actions de marchés émergents DRFE

Les symboles boursiers des FNB Desjardins ne seront pas modifiés.

DSP publiera un communiqué de presse subséquent annonçant les résultats du vote des porteurs de parts. Si les modifications aux objectifs de placement sont approuvées par les porteurs de parts et qu'elles sont mises en œuvre à la Date d'entrée en vigueur, les stratégies de placement seront également modifiées, comme décrit plus en détail à la Modification No 1 datée du 18 août 2026 au Prospectus des FNB Desjardins daté du 30 mars 2026 (la « Modification du prospectus »).

Pour de plus amples renseignements sur les FNB Desjardins et la Modification du prospectus, veuillez consulter le site Web du gestionnaire au www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 543,5 milliards de dollars au 30 juin 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

DSP, gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse Desjardins, figure parmi les principales sociétés de fonds d'investissement du Canada, avec 64,0 milliards de dollars canadiens sous gestion au 30 juin 2026. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres par ses gestionnaires de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est l'un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

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SOURCE Mouvement Desjardins

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