MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - Desjardins Société de Placement inc. (DSP), agissant à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce aujourd'hui des modifications au niveau de risque des FNB Desjardins indiqués au tableau ci-dessous.

Le niveau de risque de ces FNB Desjardins est révisé, avec prise d'effet immédiate, comme suit :

FNB Desjardins Symbole Niveau de risque antérieur Nouveau niveau de risque (avec prise d'effet le 30 mars 2026) FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation DMID Moyen à élevé Moyen FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFD Moyen Faible à moyen FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFE Moyen à élevé Moyen FNB Desjardins marchés neutres - parts couvertes en $ US DANC.U Faible Faible à moyen

Le niveau de risque de ces FNB Desjardins est révisé par suite d'une évaluation du niveau de risque effectuée par DSP conformément à la méthode normalisée de classification du risque, prévue au Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement. La méthodologie est basée sur la volatilité historique du FNB, mesurée par l'écart-type de ses rendements sur 10 ans. Si un FNB a un historique de rendement inférieur à 10 ans, DSP calcule le niveau de risque de placement du FNB au moyen de l'historique de rendement du FNB et, pour le reste de la période de 10 ans, de l'historique de rendement d'un indice de référence qui se rapproche raisonnablement de l'écart-type du FNB.

Veuillez noter que les objectifs et stratégies de placement des FNB Desjardins demeurent inchangés.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante au Canada et la huitième au monde, avec un actif de 510,2 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il a aussi été nommé Canada's Bank of the Year 2025 par le magazine The Banker. Le Mouvement Desjardins mise sur la compétence de plus de 57 500 employés, pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 55,8 milliards de dollars canadiens sous gestion au 31 décembre 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de Placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

SOURCE Mouvement Desjardins

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