LÉVIS, QC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - La guerre en Ukraine crée une grande urgence humanitaire et des réfugiés arrivent au Canada. Faisant preuve de grande solidarité, des personnes résidant au pays multiplient les démarches pour aider des proches touchés par cette guerre. Se joignant à ce mouvement, Desjardins met en place des aménagements permettant de les accompagner.

« Il nous est impossible de rester indifférent à cette crise humanitaire, a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Desjardins sera présent pour aider les réfugiés ainsi que tous nos membres et clients affectés par la guerre en Ukraine. »

Ainsi, les membres et clients qui souhaitent soutenir financièrement leurs proches, qu'ils soient à l'intérieur ou l'extérieur de l'Ukraine, peuvent bénéficier dès maintenant d'allégements financiers.

Les réfugiés pourront bénéficier dès leur arrivée d'une assurance visiteur valide sans frais pour leur premier mois de leur arrivée au pays. Cette assurance leur permettra d'accéder rapidement à des soins hospitaliers en cas d'urgence. Ils pourront aussi bénéficier de services d'assistance psychologique sans frais ainsi qu'un éventail de produits et services adaptés, facilitant leur installation sur leur terre d'accueil.

Tous les détails sont disponibles au www.desjardins.com/ukraine

Les membres et clients de Desjardins qui souhaitent contribuer au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge peuvent faire un don en se rendant sur le site www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

Les détenteurs de carte de crédit Desjardins profitant du programme BONIDOLLARS qui font un don par carte à la Croix-Rouge peuvent ensuite rembourser la transaction avec leur solde de Bonidollars par AccèsD ou par téléphone.

Rappelons que le Mouvement Desjardins a octroyé un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour offrir une aide urgente aux personnes et aux collectivités touchées par les récents événements en Ukraine.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2021 au Canada par MediaCorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]