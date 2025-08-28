Cette annonce témoigne de l'engagement ferme de Desjardins, la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord, au service de ses membres et clients depuis 125 ans, à assurer sa croissance et à devenir un acteur important en gestion d'actifs.

Dans le cadre de cette transaction, Desjardins Gestion internationale d'actifs et Guardian uniront leurs forces avec un total d'environ 280 G$ CA d'actifs sous gestion et conseil. Ce nouvel acteur occupera une place importante dans le marché canadien et à l'international.

internationale d'actifs et Guardian uniront leurs forces avec un total d'environ 280 G$ CA d'actifs sous gestion et conseil. Ce nouvel acteur occupera une place importante dans le marché canadien et à l'international. Ensemble, Desjardins et Guardian continueront de stimuler leur croissance et de tirer parti de leur expertise pour offrir une valeur accrue aux membres, clients et investisseurs.

MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins (« Desjardins ») annonce la signature d'une entente définitive visant l'acquisition de Guardian Capital Group Limited (« Guardian ») (TSX: GCG) (TSX: GCG.A), une société mondiale de gestion de placements cotée en bourse qui, par l'entremise de ses filiales, sert une clientèle institutionnelle, individuelle et privée. Cette transaction marque un jalon important pour Desjardins dans la consolidation de sa position en gestion d'actifs au Canada et à l'international. Cette annonce fait suite à l'acquisition des réseaux de distribution d'assurance vie, de fonds communs et de placements de Guardian, conclue en 2023. En vertu de l'entente définitive, Desjardins fera l'acquisition de Guardian pour un montant de 68 $ CA par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces selon laquelle Guardian est évaluée à environ 1,67 G$ CA. Cette transaction est conditionnelle aux approbations des tribunaux, des actionnaires et des autorités de réglementation et aux autres conditions de clôture d'usage. La clôture devrait se concrétiser au premier trimestre de 2026.

La transaction permettra le regroupement des forces de Desjardins Gestion internationale d'actifs et de Guardian. Cette nouvelle organisation de premier plan sera responsable d'actifs sous gestion et conseil totalisant environ 280 G$ CA, ce qui en fera un acteur clé du marché canadien et facilitera son expansion sur la scène mondiale.

« Desjardins a une vision claire et précise de la croissance de la gestion d'actifs, et cette acquisition renforcera notre position dans le secteur canadien des services financiers, affirme Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. En combinant nos forces avec celles de Guardian, nous bâtissons une plateforme de premier plan avec l'envergure, les capacités et la portée nécessaires pour servir les investisseurs au Canada et dans le monde entier. C'est plus qu'une transaction, c'est un bond stratégique qui reflète notre engagement durable à l'égard de l'innovation, de l'excellence et de la création de valeur à long terme. Depuis 125 ans, Desjardins évolue au rythme des besoins des Canadiens et des Canadiennes. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre ambition de donner un sens à notre leadership et de générer encore plus d'avantages pour nos membres et clients. »

Croissance et expansion de la portée

Cette transaction permettra de combiner l'expertise de pointe des deux organisations. La forte présence internationale de Guardian, notamment en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres marchés mondiaux, s'ajoute à la solidité de Desjardins au Canada, et particulièrement au Québec, ce qui rendra la plateforme de gestion d'actifs plus dynamique et plus concurrentielle.

Le regroupement apportera des avantages :

Accès à une clientèle plus importante , pour proposer des solutions personnalisées à un plus grand nombre de membres et clients.

, pour proposer des solutions personnalisées à un plus grand nombre de membres et clients. Capacités améliorées , permettant d'offrir une gamme élargie de solutions de placement de grande qualité sur les marchés privés et publics.

, permettant d'offrir une gamme élargie de solutions de placement de grande qualité sur les marchés privés et publics. Engagement commun à l'égard de l'excellence, de l'innovation et de la création de valeur à long terme.

Une entité tournée vers l'avenir

Desjardins partage la vision stratégique de Guardian visant à bâtir une entreprise de gestion d'actifs de premier ordre et de taille concurrentielle. Notre engagement financier important en tant qu'actionnaire à long terme témoigne de notre confiance dans ce partenariat et de notre ambition commune de faire croître une plateforme mondiale performante.

Dans le cadre de la transaction, George Mavroudis, actuellement président et chef de la direction de Guardian, sera nommé chef de la direction de l'entité combinée. Il sera ainsi à la tête d'une équipe de direction responsable de l'orientation stratégique de l'ensemble des activités de gestion d'actifs. Nicolas Richard, actuel président et chef de l'exploitation de DGIA, se joindra à cette équipe de direction. Cette structure de leadership rassemble les meilleurs talents des deux organisations afin de guider notre vision commune et d'assurer une transition harmonieuse et coordonnée, préservant ainsi la fiabilité, l'excellence et la qualité du service auxquels les Canadiens et les Canadiennes s'attendent.

« Nous sommes extrêmement fiers du legs de nos 65 années en tant que société de gestion d'actifs respectée et digne de confiance. Cette transaction est un moment charnière pour Guardian, qui peut s'aligner sur un partenaire stratégique fort, doté de ressources financières exceptionnelles et d'une histoire encore plus longue dans les services financiers, mentionne George Mavroudis, président et chef de la direction de Guardian. Ensemble, nous serons mieux outillés pour réaliser nos ambitions de croissance et continuer à offrir une valeur exceptionnelle à notre clientèle en fonction de l'évolution de ses besoins. »

« C'est un moment déterminant pour Desjardins Gestion internationale d'actifs. En unissant nos forces à celles de Guardian, nous élargissons non seulement nos capacités d'investissement, mais nous sommes également en meilleure position pour offrir des solutions personnalisées hautement performantes à notre clientèle, souligne Denis Dubois, premier vice-président, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes au Mouvement Desjardins. Ensemble, nous construisons une plateforme qui possède l'envergure, l'expertise et l'agilité nécessaires pour prospérer dans un paysage mondial en rapide évolution. »

Cette acquisition s'inscrit dans la continuité d'une série d'actions stratégiques qui ont alimenté la croissance de Desjardins dans le milieu financier canadien. L'acquisition des activités canadiennes de State Farm en 2015 a marqué un jalon important, qui a permis de renforcer considérablement le secteur de l'assurance chez Desjardins. En 2018, Desjardins s'est également associé aux cinq centrales de caisses de crédit du Canada et à CUMIS pour créer Patrimoine Aviso. Il s'agit d'un partenariat stratégique de premier plan pour Desjardins en gestion de patrimoine, dont les actifs sous gestion et conseil s'élèvent à plus de 145 G$ CA. Plus récemment, les acquisitions de Worldsource en 2023 et de La Compagnie d'assurance de l'Île-du-Prince-Édouard en 2024 ont renforcé la présence croissante de Desjardins au Canada.

Soutien à la transaction

Les principaux actionnaires de Guardian et l'ensemble des membres de son conseil d'administration et de sa haute direction, détenant collectivement 32,06 % de ses actions émises et en circulation, ont conclu des conventions de soutien et de vote aux termes desquelles il a été décidé, entre autres, de voter pour la transaction lors de son assemblée des actionnaires. Les conventions de soutien et de vote de certains actionnaires qui conserveront une participation dans DGIA (détenant collectivement 28,62 % des actions émises et en circulation de Guardian) les ont aussi irrévocablement engagés à voter contre toute autre proposition pour une période de neuf mois à compter de la date de l'entente définitive.

Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l et Desjardins Marché des capitaux agissent respectivement à titre de conseillers juridiques et financiers auprès de Desjardins.

À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 501,3 G$ au 30 juin 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Le Mouvement Desjardins a été reconnu dans le classement Forbes des meilleures institutions financières au monde en 2025. Il mise sur la compétence de plus de 57 200 employés et employées. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Guardian Capital Group Limited

Guardian Capital Group Limited (« Guardian ») est une société de gestion de placements mondiale diversifiée qui sert une clientèle institutionnelle, de détail et privée par l'intermédiaire de ses filiales. Au 30 juin 2025, l'actif total de sa clientèle s'élevait à 164,1 G$ CA. La société gère aussi son propre portefeuille de placement, d'une juste valeur marchande de 1,25 G$ CA. Fondée en 1962, Guardian est reconnue pour la solidité de sa croissance, l'importance qu'elle accorde aux relations à long terme et ses valeurs fondamentales, à savoir l'authenticité, l'intégrité, la stabilité et la fiabilité, qui font son succès depuis ses débuts. Ses actions ordinaires et de catégorie A sont respectivement cotées à la Bourse de Toronto sous les appellations GCG et GCG.A. Pour en savoir plus sur Guardian, visitez le www.guardiancapital.com (en anglais seulement).

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs. De tels énoncés sont généralement reconnaissables par l'utilisation de verbes au futur et au conditionnel, par exemple « devraient » ou « feront », et d'autres mots et expressions servant à exprimer ces réalités. Par leur nature même, les énoncés prospectifs sont soumis à des incertitudes et à des risques inhérents de nature générale ou spécifique et sont basés sur des hypothèses, de sorte que les résultats ou les événements réels pourraient être très différents des attentes qui y sont exprimées explicitement ou implicitement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, ceux concernant les objectifs et les points de vue de Desjardins au sujet du moment de l'acquisition, de l'acquisition elle-même, de l'exploitation et des affaires de l'entité combinée après la clôture de la transaction, incluant les actifs sous gestion de Desjardins après la clôture de la transaction, de la satisfaction des conditions de clôture et de l'obtention des approbations des tribunaux, des actionnaires et des autorités de réglementation requises pour clore l'acquisition ainsi que du moment de celle-ci. Il est important de noter que de nombreux facteurs peuvent influencer les résultats à venir et avoir un effet négatif sur ces mêmes résultats. Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus aux présentes, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois applicables.

SOURCE Mouvement Desjardins

Pour journalistes seulement : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436,[email protected]