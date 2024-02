Désinvestissement des hydrocarbures - Le SPGQ en faveur de retraites plus vertes

QUÉBEC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) accueille favorablement le rapport de l'Institut de recherche et d'information socioéconomique (IRIS) rendu public aujourd'hui. Selon l'IRIS, les campagnes pour le désinvestissement des énergies fossiles de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ont été efficaces, bien qu'insuffisamment rapides.

« Le rapport de l'IRIS confirme que les rendements espérés pour la retraite de nos membres et l'avenir de la planète ne sont pas en opposition. Au contraire, le désinvestissement dans les énergies fossiles est avantageux pour l'atteinte de ces deux objectifs. Évidemment, ce virage doit être réalisé avec prudence et en ce sens, la grille d'analyse proposée par l'IRIS sera un outil très utile », juge Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

À titre de membre du comité de retraite du Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), le SPGQ va continuer de défendre le désinvestissement des industries fossiles au bénéfice de ses membres. « Nous invitons la CDPQ à poursuivre et accélérer le désinvestissement dans les entreprises polluantes et dans les secteurs connexes et de se concentrer plutôt sur les industries de l'avenir. Cela sera bénéfique à la fois pour les retraites de nos membres et l'avenir de nos enfants », estime M. Bouvrette.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 35 000 spécialistes, dont près de 26 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

Web : www.spgq.qc.ca

Twitter : twitter.com/spgq

Facebook : www.facebook.com/lespgq

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Renseignements: Nathalie Côté, Conseillère en communication, 418-254-7892, [email protected]