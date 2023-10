Désignations d'éléments du patrimoine immatériel - Le ministre de la Culture et des Communications annonce la désignation de 2 éléments du patrimoine immatériel

QUÉBEC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'il procède à la désignation de 2 éléments du patrimoine immatériel, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il s'agit de la gigue ainsi que des savoir-faire et des pratiques associés aux pêcheries fixes du fleuve Saint-Laurent. Ces éléments seront ajoutés au Registre du patrimoine culturel du Québec.

Les savoir-faire et les pratiques associés aux pêcheries fixes du fleuve Saint-Laurent permettent, depuis plusieurs siècles, la fabrication artisanale d'engins de pêche et leur installation en vue de capturer des poissons du fleuve Saint-Laurent. Ancrées dans notre histoire, ces pratiques sont notamment relatées à travers les récits d'explorateurs et de missionnaires en Nouvelle-France qui rendent compte de la présence de dispositifs de pêche fixe utilisés par les Premières Nations et de leur utilisation par les colons français. Aujourd'hui, toujours en adéquation avec le territoire où elles s'exercent, ces pratiques de pêche traditionnelles, ainsi que les produits qui en découlent, suscitent un sentiment de fierté et de continuité dans les communautés qui s'y adonnent.

La gigue est une danse percussive vibrante et énergique, pratiquée au Québec depuis le XIXe siècle. Elle apparaît avec l'arrivée des immigrantes et immigrants provenant des îles britanniques qui pratiquent alors le stepdancing et le clogging, deux danses à l'origine de la gigue québécoise. Marquée ainsi d'emprunts et de métissages culturels, elle est souvent exécutée au rythme de la musique traditionnelle, pendant une veillée ou un spectacle. Des travaux ethnologiques attestent de l'ancienneté, de la diversité et de la vitalité de la gigue dans différentes régions du Québec. Transmise de génération en génération, la gigue continue de se transformer et de se recréer en permanence grâce à celles et ceux qui la pratiquent.

La désignation d'un élément du patrimoine immatériel est un pouvoir que possède le ministre de la Culture et des Communications en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et qui lui permet de reconnaître l'importance de certains savoir-faire, connaissances, expressions, pratiques et représentations qui, inscrits dans le cœur des communautés de partout au Québec, sont des témoins vivants de notre identité. Il est donc essentiel de veiller à leurs connaissance, sauvegarde, transmission et mise en valeur.

Citation

« Je suis fier de poser aujourd'hui un geste fort en faveur du patrimoine culturel, dont la protection est une priorité pour notre gouvernement. Aujourd'hui, j'ai rendu des décisions pour un nombre important de demandes. Parmi elles, il y a 2 éléments du patrimoine culturel immatériel, à savoir la gigue ainsi que les savoir-faire et les pratiques associés aux pêcheries fixes du fleuve Saint-Laurent. Je remercie tout particulièrement les porteuses et porteurs de traditions, gardiens des savoir-faire, des connaissances, des expressions, des pratiques et des représentations, qui assurent la vitalité de ce patrimoine si précieux. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Fait saillant

Le ministre a publié en 2023 une série de livrets sur la méthode d'évaluation de l'intérêt patrimonial des biens, des éléments du patrimoine immatériel, des personnages, des événements et des lieux historiques. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

Patrimoine immatériel

