Désignation d'un événement historique - Le ministre de la Culture et des Communications désigne la création du Conseil du statut de la femme en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

QUÉBEC, le 23 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la désignation comme événement historique, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, de la création du Conseil du statut de la femme, en 1973. Désormais inscrite au Registre du patrimoine culturel du Québec, la création du Conseil du statut de la femme marque un moment charnière dans l'histoire du Québec. Le Conseil a contribué et contribue toujours au changement social et à la progression constante des droits des femmes au Québec.

En 1971, la Fédération des femmes du Québec propose l'instauration de cet organisme au gouvernement. Ainsi, le Conseil voit le jour le 6 juillet 1973 lors de la sanction du projet de loi numéro 63 qui avait été présenté l'année précédente à l'Assemblée nationale par Mme Claire Kirkland-Casgrain. Le Conseil est appelé à jouer un rôle d'intermédiaire entre l'État, les associations féministes et la population. Il fait notamment valoir les revendications des femmes auprès du gouvernement, vise à éduquer la société sur les enjeux de la condition féminine et intervient dans les débats publics. En collaboration avec d'autres groupes, il a été en première ligne dans la promotion du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que dans la mise en œuvre de plusieurs mesures sociales en faveur des femmes.

Pour informer la population sur la condition féminine, le Conseil publie dès 1979 la Gazette des femmes, un magazine qui comprend des chroniques, des dossiers et des articles d'intérêt général. Très appréciée par le public pour la variété des sujets abordés et la qualité des textes, la publication, de même que les journalistes qui y prennent part, remporte de nombreux prix au fil du temps.

Citations

« Aujourd'hui, je confirme, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur le patrimoine culturel, la désignation de la création du Conseil du statut de la femme, un jalon historique majeur du Québec. Cette désignation reconnaît la contribution exceptionnelle du Conseil quant à la protection des droits des femmes et officialise sa marque comme patrimoine culturel québécois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Si le Québec est aujourd'hui reconnu comme une des sociétés les plus égalitaires au monde, c'est en partie grâce au Conseil du statut de la femme, né des pressions des groupes féministes il y a 50 ans. Au fil des décennies, le Conseil a constitué un formidable laboratoire d'idées dont les effets ont été indéniables sur les politiques publiques et l'évolution des mentalités au Québec. En créant le Conseil, le gouvernement du Québec a reconnu l'importance de la parole, de l'engagement et de l'expérience des femmes. Les Québécoises et les Québécois doivent beaucoup au Conseil et aujourd'hui, c'est son apport historique que nous reconnaissons. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Cinquante ans après sa création, le Conseil du statut de la femme marque l'histoire à nouveau. Le Conseil est fier d'enrichir aujourd'hui le patrimoine culturel québécois d'une voix pérenne en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, et d'inscrire à la mémoire collective son engagement pour une société équitable et inclusive. Une occasion inestimable de réaffirmer notre attachement à un Québec fier de ses valeurs, à un Québec qui a l'égalité à cœur. »

Me Louise Cordeau C. Q., présidente du Conseil du statut de la femme

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388