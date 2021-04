Désignation commémorative - Une route sera renommée en mémoire du soldat Léo Major

QUÉBEC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, se réjouit d'annoncer que le gouvernement rappellera le souvenir du héros militaire québécois Léo Major dans la toponymie. En effet, le nom Route Léo-Major sera attribué à un tronçon de la route 371, à Québec.

La route qui portera le nom de Léo Major est d'une longueur d'environ 3,4 km. Elle se trouve à 3,5 km de l'entrée principale de la base militaire de Valcartier, qui héberge le Royal 22e Régiment, dont a fait partie le sergent Léo Major. De plus, elle croise la route de la Bravoure, une artère importante dont le nom rend lui-même hommage à l'engagement des militaires.

Né le 23 janvier 1921 à New Bedford dans le Massachusetts et décédé le 12 octobre 2008 à Longueuil, le sergent Léo Major a servi dans le Régiment de la Chaudière lors de la Deuxième Guerre mondiale et dans le Royal 22e Régiment lors de la guerre de Corée. Il a libéré seul la ville de Zwolle, aux Pays-Bas, dans la nuit du 13 au 14 avril 1945, soit il y a précisément 76 ans aujourd'hui. Il est le seul Canadien à avoir reçu deux fois la Médaille de conduite distinguée pour ses actions dans deux guerres différentes.

La Commission de toponymie officialisera le nom Route Léo-Major le 11 novembre, à l'occasion du jour du Souvenir.

« Je suis très heureux d'honorer la mémoire du soldat québécois Léo Major, ce héros de guerre dont l'histoire demeure méconnue au Québec. Ses nombreux exploits, hors du commun, réalisés au cours de sa longue carrière militaire sont une fierté nationale et il s'agit d'un privilège pour moi de faire connaître davantage son récit et sa vie aux Québécoises et aux Québécois. Attribuer son nom à un lieu hautement significatif témoigne de toute notre admiration pour sa bravoure et son héroïsme. »

Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la Langue française

« En désignant une section de la route 371 à Québec du nom de monsieur Léo Major, c'est notre région de la Capitale-Nationale et le Québec tout entier qui reconnaissent les actions héroïques qu'il a posées lors de la Deuxième Guerre mondiale. Que les valeurs de justice, de liberté et de courage qu'il a défendues au nom de la démocratie puissent ne jamais être oubliées. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Notre père était un homme très humble. Il est toujours demeuré discret sur ses hauts faits d'armes. Nous sommes toutefois convaincus qu'il se sentirait très honoré par le geste que pose aujourd'hui le gouvernement pour rappeler sa mémoire, tout comme ma sœur, mon frère et moi-même en sommes très touchés. »

Daniel-Aimé Major, fils de Léo Major

Faits saillants

Le 11 novembre 2020, l'Assemblée nationale a adopté une motion à l'effet de mandater la Commission de toponymie du Québec afin qu'elle nomme un endroit hautement significatif à la mémoire du soldat Léo Major.

La Commission de toponymie officialisera au cours des prochains mois le nom Route Léo-Major pour désigner un tronçon de la route 371, à Québec.

pour désigner un tronçon de la route 371, à Québec. Ce tronçon, d'une longueur d'environ 3,4 km, s'étend de la route de la Bravoure au boulevard Valcartier et porte actuellement le nom officiel de Rue de Montolieu . Le nom officiel Rue de Montolieu continuera de désigner une voie de communication qui est en continuité avec le tronçon, en direction de l'ouest.

et porte actuellement le nom officiel de . Le nom officiel continuera de désigner une voie de communication qui est en continuité avec le tronçon, en direction de l'ouest. Le débit journalier moyen annuel de la route est de 11 200 véhicules. Quant à celui de la route de la Bravoure, que la route Léo-Major viendra croiser, il est estimé entre 16 000 et 22 500 véhicules (source : MTQ, 2019).

22 500 véhicules (source : MTQ, 2019). Créée en 1912, la Commission de toponymie est l'organisme responsable de la gestion des noms de lieux du Québec. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie. La Commission a comme mission de s'assurer que le territoire du Québec est nommé avec justesse pour permettre le déplacement efficace des biens et des personnes, ainsi que d'inventorier, d'officialiser et de mettre en valeur les noms de lieux.

