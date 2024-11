En 2024, nous soulignons le 60e anniversaire de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP)

OTTAWA, ON, le 5 nov. 2024 /CNW/ - L'opération de maintien de la paix à Chypre, connue sous le nom d'opération Snowgoose, a débuté en 1964 et se poursuit à ce jour. Il s'agit de l'un des engagements militaires les plus longs et les plus connus du Canada à l'étranger, puisque plus de 36 000 personnes y ont servi au fil des ans. Un contingent canadien a servi sur l'île de 1964 à 1993, et 28 militaires canadiens ont donné leur vie au service de la mission. L'Organisation des Nations Unies (ONU), y compris une représentation du Canada, continue à maintenir une présence sur l'île dans le cadre des efforts de paix de l'ONU.

Pour marquer le 60e anniversaire de la mission canadienne de maintien de la paix à Chypre, le groupe de commémoration Chypre 2024, composé de vétérans canadiens de la mission et de leur famille, retournera à Chypre pour participer à des activités commémoratives du 4 au 12 novembre. Une délégation du gouvernement du Canada, composée de représentants d'organisations autochtones et de vétérans, se rendra également à Chypre pour participer au programme. Tous les membres participeront à des cérémonies, visiteront des lieux clés liés au conflit et auront l'occasion d'établir des liens avec le personnel des Nations Unies actuellement en poste à Chypre. Le programme se terminera par une cérémonie du jour du Souvenir, le 11 novembre, au Mémorial canadien des Casques bleus de l'ONU, à la caserne Wolseley, au QG du secteur 2 de l'ONU. La cérémonie, qui se déroulera tôt dans la matinée, sera retransmise en direct pour permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de la suivre chez eux. La délégation canadienne sera également accompagnée par des vétérans de Chypre du Royaume-Uni, de la Finlande et de la Suède, qui sont aussi dans la région pour participer à des activités commémoratives.

Les gardiens de la paix canadiens ont démontré leur engagement et leur bravoure tout au long de l'opération de maintien de la paix à Chypre, où ils ont dû faire face à de nombreuses situations difficiles et dangereuses. À la suite des tentatives de coup d'État des Chypriotes grecs et de l'invasion turque en juillet 1974, les gardiens de la paix du Canada et d'autres nations de l'ONU se sont soudainement retrouvés au cœur d'une zone de guerre. Même s'ils étaient inférieurs en nombre et attaqués par les deux camps, ils ont tenu des positions clés le long de la ligne verte et ont défendu l'aéroport en attendant qu'un cessez-le-feu soit négocié. La stratégie a fonctionné et les positions stratégiques ont été maintenues.

Anciens Combattants Canada, de concert avec le groupe de commémoration Chypre 2024 et d'autres partenaires, encourage les Canadiens et les Canadiennes à en apprendre davantage sur les contributions et les sacrifices des Forces armées canadiennes à Chypre, de 1964 à aujourd'hui.

Joignez-vous à nous dans le cadre des activités #LeCanadaSeSouvient qui sont organisées au Canada et en ligne. Racontez votre lien avec la participation du Canada à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et à d'autres opérations de maintien de la paix ailleurs dans le monde.

Citations

« Ce voyage a une signification très personnelle pour les vétérans canadiens qui ont servi dans le cadre de l'opération Snowgoose et pour leur famille. Il leur permet d'entrer en contact avec d'autres vétérans qui ont servi là-bas au fil des ans et de partager les récits de leur service avec les Canadiens et les Canadiennes. À l'occasion de cet anniversaire, nous reconnaissons le lourd tribut payé par le personnel des Forces armées canadiennes qui a servi là-bas pendant cette opération au cours des soixante dernières années. Nous rendons hommage à leur contribution à la paix et reconnaissons les défis qu'ils ont dû relever en cours de route. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« La commémoration de Chypre en 2024 ne se limite pas à un pèlerinage de vétérans et de leur famille à Chypre - la destination. Elle vise également à saisir l'histoire et à raviver les souvenirs - la mission. Nous sommes un groupe de vétérans qui souhaitent honorer le service et les sacrifices de nos compagnons d'armes et léguer aux Canadiens et Canadiennes l'héritage de la plus longue mission de maintien de la paix des Nations Unies au Canada et d'une guerre oubliée qui remonte à 1974. »

Colonel (à la retraite) James Holsworth et major-général (à la retraite) Walter Holmes

Coprésidents du Comité de commémoration Chypre 2024

Faits en bref

Le 13 mars 1964, le navire canadien de Sa Majesté Bonaventure et l'Aviation royale du Canada ont commencé à transporter des troupes et du matériel à Chypre.

et l'Aviation royale du ont commencé à transporter des troupes et du matériel à Chypre. Depuis, environ 28 000 membres des Forces armées canadiennes ont servi à Chypre, et 28 valeureux Canadiens ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.

Bien que le dernier grand déploiement de gardiens de la paix canadiens ait quitté Chypre en 1993, une présence canadienne y demeure aujourd'hui, ce qui fait de cette opération l'un des plus anciens engagements militaires du Canada à l'étranger.

à l'étranger. Au cours de combats intenses, le capitaine Alain Forand et le soldat Michel Plouffe ont reçu l'Étoile du courage pour leurs actions remarquables. Le caporal Roland Whelan , le soldat Joseph Belley et le soldat Joseph Pelletier ont reçu la Médaille de la bravoure.

et le soldat ont reçu l'Étoile du courage pour leurs actions remarquables. Le caporal , le soldat et le soldat ont reçu la Médaille de la bravoure. Nous sommes conscients du coût élevé de l'opération à Chypre et des répercussions qu'elle a eues et qu'elle continue d'avoir sur les membres des FAC, les vétérans et leur famille. Chaque vétéran ou vétérane ou membre de sa famille peut obtenir de l'aide. Pour en savoir plus sur nos programmes et services de soutien au bien-être physique et mental, consultez notre site Web : veterans.gc.ca/fra/services.

