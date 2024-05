PREMIÈRE NATION DE MICHIPICOTEN, ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - Des travaux de rénovation et d'agrandissement seront effectués au Centre de santé de la Première Nation de Michipicoten. Le gouvernement fédéral soutient ce projet en y investissant plus de 1,5 million de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Annoncés par le ministre Sean Fraser et la cheffe Patricia Tangie, les travaux d'amélioration qui seront effectués au centre de santé permettront d'en faciliter l'accès, ainsi que de le rendre plus convivial et plus sûr pour tous, tandis que les travaux d'agrandissement permettront au centre de développer ses services de santé et de mieux‑être.

Les travaux consisteront à modifier l'aménagement intérieur afin que les usagers puissent bénéficier d'une plus grande confidentialité lorsqu'ils s'adressent au personnel de la réception et qu'ils sont examinés dans les salles d'examen. Les rénovations consisteront également à améliorer les voies de sortie en cas d'urgence. On éliminera l'espace central destiné au lavage des mains pour installer un lavabo dans chaque salle d'examen, ce qui permettra de renforcer les mesures de contrôle des infections. De plus, on apportera des modifications au bâtiment afin qu'il soit entièrement accessible aux patients ayant des problèmes de mobilité.

Des travaux d'amélioration écologique seront effectués, notamment l'installation d'une nouvelle toiture, de matériaux d'isolation et de panneaux solaires, afin de réaliser des économies d'énergie. De plus, on ajoutera une génératrice de secours et une unité de refroidissement climatisé pour les vagues de chaleur, et on prendra des dispositions pour les situations d'urgence en cas de catastrophe, afin que l'installation puisse fonctionner à titre de centre d'urgence communautaire.

Le Centre de santé de la Première Nation de Michipicoten offre actuellement aux membres de la communauté des soins, des services et des programmes complets de santé et de mieux-être en ojibway et en anglais. Grâce aux travaux d'amélioration essentiels qui seront effectués, le Centre de santé sera en mesure de mieux répondre aux besoins en matière de santé physique et mentale des jeunes, des adultes et des personnes âgées de la communauté.

« C'est une excellente nouvelle pour le Centre de santé de la Première Nation de Michipicoten. Grâce aux travaux d'agrandissement, le centre disposera de l'espace nécessaire pour développer ses services de santé et de mieux-être inclusifs. Les travaux de rénovation permettront d'accroître l'efficacité énergétique de l'installation, tandis que les améliorations permettront d'améliorer la protection de la vie privée des patients, la sécurité du personnel, la lutte contre les infections et l'accessibilité pour tous. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Contribuer à l'assainissement de l'environnement a toujours été et continue d'être une priorité pour Michipicoten. Les améliorations axée sur l'énergie verte et les changements apportés au bâtiment sont nécessaires pour favoriser la santé et le mieux-être de nos citoyens, aujourd'hui et à l'avenir. Nous sommes heureux de cet investissement du gouvernement fédéral puisque notre communauté est en pleine croissance démographique. Cet investissement dans la rénovation du centre de santé contribuera à apporter des changements positifs au sein de la communauté. »

Patricia Tangie, cheffe, Première Nation de Michipicoten

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 572 81 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI)

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 61.3 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 3.1 tonnes par année.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

