Des talents regroupés dans le secteur québécois de la logistique - Appui de 75 M$ à Chaîne d'approvisionnement Metro pour soutenir l'acquisition du Groupe SCI

QUÉBEC, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise du Fonds du développement économique, administré par Investissement Québec, accorde un montant de 75 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées à Chaîne d'approvisionnement Metro. Ce soutien financier permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance en faisant l'acquisition du Groupe SCI, lequel offre des solutions de commerce électronique destinées aux grands détaillants et aux secteurs de la santé et des technologies. Cette transaction entraînera la création de 400 emplois au Québec sur un horizon de cinq ans.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce à cette acquisition, Chaîne d'approvisionnement Metro renforcera ses activités à son siège social de Montréal, et l'expertise regroupée du Groupe SCI dans les sphères de la santé et des technologies l'aidera à diversifier davantage ses marchés.

Citations :

« Pour assurer le développement économique et durable du Québec, il est impératif de pouvoir compter sur des entreprises québécoises et des chaînes d'approvisionnement solides. Avec cet investissement dans Chaîne d'approvisionnement Metro, on soutient une entreprise québécoise pour qu'elle devienne une leader internationale dans le secteur de la logistique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cette transaction s'inscrit directement dans la mission d'Investissement Québec en créant un champion du domaine de la logistique et en soutenant son expansion géographique à l'extérieur du Québec. Chaîne d'approvisionnement Metro montre l'exemple en investissant massivement pour améliorer sa productivité grâce à l'automatisation de ses entrepôts. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière l'importance des chaînes d'approvisionnement, qui constituent un maillon essentiel de l'économie québécoise. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 1974, Chaîne d'approvisionnement Metro propose des solutions concrètes et innovantes en approvisionnement et en logistique dans plus de 95 sites situés en Amérique du Nord et en Europe . L'entreprise emploie environ 450 personnes au Québec.

. L'entreprise emploie environ 450 personnes au Québec. Depuis plus de trente ans, le Groupe SCI fournit des services de commerce électronique externalisés à de nombreux clients nord-américains dans les domaines du commerce de détail, des technologies et des soins de santé et de beauté. Cette entreprise représente 250 emplois au Québec.

