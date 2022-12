Des syndicats d'Hydro-Québec rappellent que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même

MONTRÉAL, le 22 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le secteur Énergie du SCFP-Québec désire rappeler au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie un vieil adage : on n'est jamais mieux servi que par soi-même.

En effet, le ministre responsable de ce ministère, Pierre Fitzgibbon, a affirmé cette semaine vouloir le développement optimal des approvisionnements éoliens, en coopération avec l'industrie privée, ce à quoi les syndiqué(e)s lui répondent : nous devons demeurer maîtres chez nous.

« En ce centième anniversaire de naissance de René Lévesque, ne serait-il pas plus productif et payant de poursuivre une véritable nationalisation de l'électricité éolienne pour qu'au Québec, on arrive pleinement à combler nos besoins en énergies renouvelables? Nous pourrions faire beaucoup plus par l'entremise de notre société d'État pour réaliser nos initiatives de décarbonation et nos projets économiques. Ce serait mieux qu'enrichir seulement des actionnaires de multinationales étrangères », de déclarer le président du secteur Énergie, Dominic Champagne.

Si le ministre Fitzgibbon avait été à la place du ministre René Lévesque, nous n'aurions jamais vu naître Hydro-Québec, un bijou collectif qui fait l'envie de nombreux pays à travers la planète. Les syndicalistes argumentent qu'ici, au Québec, nous sommes capables de produire de l'électricité éolienne et de l'intégrer dans l'offre électrique provinciale.

« René Lévesque a joué d'audace pour le bien de l'ensemble des Québécois et Québécoises, on invite le ministre Fitzgibbon à s'en inspirer », de conclure Dominic Champagne.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 15 000 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

