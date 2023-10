MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Pour apporter de l'espoir à des dizaines de petits patients du CHU Sainte-Justine, les hommes-araignées d'Atwill-Morin, personnifiant des superhéros connus, ont descendu en rappel les murs du CHU Sainte-Justine ce mercredi 11 octobre. La descente spectaculaire s'est déroulée en marge du Rallye de Sainte-Justine, dont la 3e édition se tiendra le 18 octobre prochain sous le thème des superhéros.

Organisé par le Cercle de Sainte-Justine, le Rallye est un événement ludique de team building qui réunit la communauté d'affaires autour d'un même but : soutenir le CHU Sainte-Justine. L'objectif de cette édition est d'amasser 475 000 $ afin de permettre aux équipes de l'hôpital de saisir les opportunités actuelles et futures de développement en santé pédiatrique.

Lors de leur descente en rappel, les superhéros ont pu communiquer directement avec les jeunes patients via un système de communication radio, afin de respecter la vulnérabilité de certains d'entre eux ayant un système immunitaire affaibli. Des bénévoles de l'hôpital ont également distribué des friandises aux enfants à l'approche de l'Halloween.

La santé des enfants et l'engagement communautaire au cœur des valeurs d'Atwill-Morin

Entreprise familiale de l'industrie de la construction depuis plus de 50 ans, Atwill-Morin est fière de contribuer à des causes alignées avec ses valeurs. « Comme entrepreneurs à la direction d'une entreprise responsable, pères de familles et citoyens sensibles à la cause de la santé des enfants, nous ne pouvions faire autrement que de redonner au suivant et contribuer ainsi à insuffler l'espoir d'une guérison pour ces enfants malades », ont dit de concert Matthew Atwill-Morin, président et chef de la direction de l'entreprise, et son vice-président exécutif, Nicolas Croteau, impliqué depuis 10 ans dans le Cercle de Sainte-Justine. M. Croteau est également coprésident du Triathlon d'hiver de Sainte-Justine, qui récolte bon an mal an plusieurs centaines de milliers de dollars au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine.

« Cette contribution de notre partenaire Atwill-Morin démontre bien l'enthousiasme et l'ardeur avec lesquels la communauté d'affaires se mobilise dans le cadre du Rallye de Sainte-Justine, qui se déroule cette année sous le thème des superhéros, rendant ainsi hommage aux vrais superhéros de Sainte-Justine : ses patients et ses soignants », a déclaré pour sa part la présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, Delphine Brodeur. « Les enfants ne font jamais les choses à moitié et c'est pourquoi ce geste à la hauteur de leur démesure s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre campagne majeure de financement Voir Grand, qui vise à amasser 500 millions de dollars d'ici 2028. »

