Une nouvelle occasion de financement pour la recherche permettra d'optimiser le bien-être et la santé des personnes vivant avec une cardiopathie congénitale, de leur famille et de leurs aidants.

TORONTO, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Cœur + AVC, de concert avec la Fondation Brain Canada, l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire et l'Institut de génétique des Instituts de recherche en santé du Canada, lance une nouvelle occasion de financement : les subventions d'équipe pour la recherche sur les cardiopathies congénitales. Ce concours de subventions d'équipe porte sur les cardiopathies congénitales à toutes les étapes de la vie tout en adoptant une approche axée sur la personne dans son ensemble. Une attention particulière sera accordée au sexe et au genre, à la santé et au bien-être des Autochtones et à l'équité en matière de santé.

Les cardiopathies congénitales peuvent entraîner un large éventail d'anomalies structurelles du cœur chez le fœtus lorsqu'il se développe dans l'utérus. Les progrès réalisés en matière de détection et d'intervention ont amélioré le taux de survie des bébés nés avec une cardiopathie congénitale et ont permis à un nombre croissant de personnes d'atteindre l'âge adulte. Les cardiopathies congénitales ont toutefois une incidence sur la santé et le bien-être de ces personnes tout au long de leur vie puisqu'elles doivent recevoir des soins continus. Des efforts coordonnés et collaboratifs sont nécessaires pour accélérer les changements apportés au système de santé dans le but d'améliorer les soins prodigués aux personnes atteintes de cette affection et l'accès continu et équitable à l'ensemble des services de soins offerts au pays. L'objectif principal est d'améliorer la vie des personnes vivant avec cette maladie et celle de leur famille et de leurs aidants. La recherche est essentielle pour y parvenir.

« Cœur + AVC est ravie de pouvoir collaborer une fois de plus avec la Fondation Brain Canada et les IRSC, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Nous nous engageons à améliorer l'accès des personnes atteintes d'une cardiopathie congénitale et de leur famille à des renseignements et des services de santé personnalisés et intégrés de grande qualité. »

« Ce financement permettra à la communauté de chercheurs d'accélérer les progrès réalisés et d'améliorer la vie des personnes vivant avec une cardiopathie congénitale. Ensemble, nous pouvons percer le mystère du lien entre le cœur et le cerveau en découvrant des solutions novatrices et en contribuant à un avenir plus sain pour tous », affirme Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada.

« En tant que principal organisme de financement pour la recherche en santé au Canada, les IRSC sont fiers de collaborer avec des partenaires et des chercheurs pour soutenir la création de connaissances, le renforcement des capacités ainsi que la mobilisation des connaissances dans des secteurs importants de la santé. Grâce à des investissements ciblés dans la recherche, ces subventions d'équipe permettront d'améliorer la santé et le bien-être des personnes atteintes d'une cardiopathie congénitale, notamment en reconnaissant que leurs besoins en matière de soins de santé se manifestent tout au long de leur vie et ne se limitent pas au diagnostic », déclare le Dr Brian H. Rowe, directeur scientifique de l'ISCR des IRSC.

Les équipes de recherche se concentreront sur l'un des trois domaines de recherche prioritaires :

les causes des cardiopathies congénitales et le dépistage précoce; la santé cérébrale et les cardiopathies congénitales; les transitions dans les soins :

Le concours vise à réunir des équipes de recherche en santé multi-institutionnelles et interdisciplinaires avec de multiples collaborateurs (p. ex., des chercheurs, des cliniciens, des personnes ayant une expérience vécue, des dispensateurs de soins, des dirigeants de systèmes, des aînés ou des gardiens du savoir autochtones, des gouvernements, des décideurs politiques, des organismes à but non lucratif et des acteurs de l'industrie) pour créer et mobiliser des connaissances qui amélioreront la santé et le bien-être des personnes atteintes d'une cardiopathie congénitale, de leur famille et de leurs aidants.

La date limite pour s'inscrire est le 15 septembre 2023. Les candidats admissibles auront jusqu'au 15 novembre 2023 pour soumettre leur candidature détaillée.

Le financement des subventions d'équipe pour la recherche sur les cardiopathies congénitales a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement fédéral (par le biais de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada; à l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) et à l'Institut de génétique (IG) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le principal organisme du gouvernement fédéral chargé d'investir dans la recherche en santé; et à Cœur + AVC, chef de file des organismes de bienfaisance en santé au pays qui se concentre sur les maladies du cœur et l'AVC.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle unique et inestimable en tant que coordonnateur national de ceux qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Le fait de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau permet de faire évoluer la prévention, le diagnostic, le traitement et les remèdes pour les maladies cérébrales, et ainsi d'améliorer les résultats en santé de l'ensemble de la population, tant au pays que dans le monde entier. Pour en apprendre davantage, visitez le braincanada.ca/fr. @BrainCanada

À propos des Instituts de recherche en santé du Canada

Aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), nous croyons que la recherche a le pouvoir de changer des vies. À titre d'organisme de financement pour la recherche en santé au Canada, nous collaborons avec des partenaires et des chercheurs pour soutenir les découvertes et les innovations qui améliorent notre santé et renforcent notre système de santé. Pour en savoir plus, visitez le cihr-irsc.gc.ca. @IRSC_CIHR

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

