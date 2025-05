HONG KONG, le 28 mai 2025 /CNW/ -

Le Prix Shaw en astronomie est décerné conjointement à

Les lauréats des prix Shaw 2025 (de gauche à droite) : John Richard Bond et George Efstathiou, prix Shaw en astronomie; Wolfgang Baumeister, prix Shaw en sciences de la vie et médecine; et Kenji Fukaya, prix Shaw en sciences mathématiques. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

John Richard Bond

professeur, Institut canadien de l'astrophysique théorique et professeur, Université de Toronto, Canada et

George Efstathiou

professeur d'astrophysique, Université de Cambridge, Royaume-Uni

pour leurs recherches pionnières en cosmologie, et plus particulièrement pour leurs études sur les fluctuations dans le domaine des micro-ondes cosmiques. Leurs prévisions ont été vérifiées par une armada d'instruments basés au sol, en ballon et dans l'espace, ce qui a permis de déterminer avec précision l'âge, la géométrie et le total masse/énergie de l'univers.

Le Prix Shaw en sciences de la vie et médecine est décerné à

Wolfgang Baumeister

directeur émérite et membre scientifique, Institut Max Planck de biochimie, Allemagne

pour son développement et son utilisation pionniers de la cryotomographie électronique, une technique d'imagerie qui permet la visualisation tridimensionnelle d'échantillons biologiques, y compris des protéines, des complexes macromoléculaires et des compartiments cellulaires tels qu'ils existent dans leurs environnements cellulaires naturels.

Le Prix Shaw en sciences mathématiques est décerné à

Kenji Fukaya

professeur, Beijing Institute of Mathematical Sciences and Applications et Yau Mathematical Sciences Center, Université Tsinghua, PRC

pour son travail précurseur dans le domaine de la géométrie symplectique, en particulier pour avoir imaginé l'existence d'une catégorie, que l'on appelle aujourd'hui la catégorie Fukaya, composée de lagrangiens sur un ensemble symplectique. M. Fukaya a dirigé la tâche monumentale de construire cette catégorie. Il est également récompensé pour son travail subséquent sur le terrain et ses contributions révolutionnaires à la topologie symplectique, à la symétrie bilatérale et à la théorie de jauge.

Mardi 27 mai 2025. Lors de la conférence de presse tenue aujourd'hui à Hong Kong, la Shaw Prize Foundation a annoncé les lauréats de 2025. L'information a été diffusée sur le site Web www.shawprize.org à 15 h 30, heure de Hong Kong (7 h 30 GMT).

Il y a trois prix Shaw décernés annuellement : l'astronomie, les sciences de la vie et la médecine, et les sciences mathématiques. Chaque prix est assorti d'une bourse de 1,2 million de dollars américains. La cérémonie de remise de prix, qui en sera à sa vingt-deuxième édition, aura lieu le mardi 21 octobre 2025 à Hong Kong.

Ceci est une traduction. Pour plus de précision, veuillez vous reporter à la version anglaise.

