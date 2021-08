OTTAWA, ON, le 11 août 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Maintenant plus que jamais, les Canadiens ont besoin d'un accès fiable à Internet. Cependant, nombreuses sont les personnes qui ont de la difficulté à en payer le coût. Par l'entremise de l'initiative Familles branchées, le gouvernement du Canada offre des services Internet abordables aux personnes qui en ont le plus besoin.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre des Aînés, l'honorable Deb Schulte, ont annoncé la deuxième phase de l'initiative Familles branchées, qui contribuera à brancher des centaines de milliers d'aînés et de familles à faible revenu à des services Internet haute vitesse résidentiels abordables en 2022.

La deuxième phase de Familles branchées est assortie de vitesses beaucoup plus rapides et d'une quantité accrue de données de consommation. Les vitesses de téléchargement et de téléversement s'élèvent maintenant à 50 et à 10 mégabits par seconde (Mbps), ce qui est respectivement cinq fois et dix fois plus rapide qu'auparavant. Le forfait, qui comprend 200 gigaoctets de données, coûte 20 $ par mois. Cette nouvelle phase élargit également l'admissibilité au programme - qui ne visait précédemment que les familles recevant l'Allocation canadienne pour enfants maximale - pour y inclure les aînés à faible revenu. Le forfait Internet qui était offert lors de la première phase de Familles branchées est toujours disponible. Les entreprises Bell Canada, Cogeco, CSUR, Hay Communications (anglais), Mornington (anglais), Novus (anglais), Rogers, SaskTel (anglais), Tbaytel (anglais), TELUS, Vidéotron et Westman Communications (anglais), qui participent toutes au programme, offriront aux Canadiens admissibles des services Internet de qualité supérieure conjugués à une couverture accrue, et ce, à un meilleur prix.

Le gouvernement du Canada a annoncé le lancement de la première phase de l'initiative Familles branchées dans le budget de 2017. Il s'agissait alors d'un investissement de 13,2 millions de dollars sur cinq ans visant à combler les lacunes relatives à l'abordabilité et à l'accessibilité des services Internet. Ce financement a permis au gouvernement de s'associer à Ordinateurs pour l'excellence Canada dans le but de fournir gratuitement à des Canadiens à faible revenu des ordinateurs par l'entremise du programme de longue date d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Ordinateurs pour les écoles et plus. L'organisme s'est également servi de ces fonds pour créer un portail sécurisé en ligne permettant aux familles canadiennes admissibles d'accéder à des forfaits Internet à faible coût offerts de façon volontaire par des fournisseurs de services Internet sans subvention gouvernementale. Plus de 75 000 familles en ont profité jusqu'à maintenant.

L'initiative Familles branchées concorde avec la Charte canadienne du numérique, une approche fondée sur des principes qui vise à renforcer la confiance de la population dans le monde numérique. Le premier principe de la Charte consiste à s'assurer que tous les Canadiens ont des chances égales de participer au monde numérique et disposent des outils nécessaires pour ce faire, c'est-à-dire l'accès, la connectivité, la littératie et les compétences.

« Il est important d'être branché pour pouvoir maintenir ses réseaux professionnels, sociaux, économiques et culturels au sein d'une économie numérique. Cependant, de nombreux Canadiens à faible revenu continuent de se heurter à des obstacles empêchant leur pleine participation à l'économie. Nous travaillons de pair avec des fournisseurs de services Internet partout au pays pour accroître l'accessibilité de leurs services et offrir à tous les Canadiens un accès Internet fiable et abordable. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les aînés dépendent d'Internet pour demeurer en contact avec leurs proches et accéder à des services vitaux. En offrant aux aînés à faible revenu un accès abordable à des services Internet haute vitesse, nous améliorerons grandement leur quotidien. Nous sommes reconnaissants que les principaux fournisseurs de services Internet agissent comme partenaires et favorisent l'accessibilité des services Internet pour tous les Canadiens. »

- La ministre des Aînés, l'honorable Deb Schulte

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada est fier de s'associer aux entreprises Bell Canada , Cogeco, CSUR, Hay Communications (anglais), Mornington (anglais), Novus (anglais), Rogers, SaskTel (anglais), Tbaytel (anglais), TELUS, Vidéotron et Westman Communications (anglais) dans le cadre de l'initiative Familles branchées.

, Cogeco, CSUR, Hay Communications (anglais), Mornington (anglais), Novus (anglais), Rogers, SaskTel (anglais), Tbaytel (anglais), TELUS, Vidéotron et Westman Communications (anglais) dans le cadre de l'initiative Familles branchées. La deuxième phase de Familles branchées offrira aux participants admissibles un forfait Internet bonifié : des vitesses de téléchargement de 50 Mbps (ou la vitesse la plus rapide disponible aux foyers de la région en question si elle est inférieure à 50 Mbps) et 200 gigaoctets de données par mois à un tarif réduit. Aucuns frais d'équipement ou d'installation ne s'appliquent.

Les foyers admissibles recevront une lettre du gouvernement du Canada, qui comprendra un code d'accès pour s'inscrire sur le portail sécurisé en ligne. Le code d'accès sera valide pour la durée complète de l'initiative, à condition que le foyer demeure admissible. Toutefois, l'accès à des services Internet à tarif réduit ou à un ordinateur dépendra des disponibilités.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux nombreuses autres mesures prises par le gouvernement pour améliorer les services de télécommunication au profit des Canadiens. Mentionnons le partenariat historique ENCQOR 5G axé sur les technologies de prochaine génération, le programme Brancher pour innover, le Fonds pour la large bande universelle assorti d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars, et le Fonds pour la large bande du CRTC doté d'un budget de 750 millions de dollars.

