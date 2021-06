À l'attention des rédacteurs en chef : Visionnez la nouvelle vidéo des mesures de sécurité à bord d'Air Canada ici.

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a diffusé en première aujourd'hui Ode au Canada, sa nouvelle vidéo prévol des mesures de sécurité à bord, filmée dans certains des paysages les plus spectaculaires et emblématiques du pays. Maintenant présentée sur l'écran vidéo intégré au dossier près de vous, elle fait vivre un voyage époustouflant d'un bout à l'autre du Canada, tout en mettant l'accent de manière inattendue sur les caractéristiques de sécurité de chaque appareil.

« Ode au Canada, la nouvelle vidéo des mesures de sécurité d'Air Canada, célèbre la splendeur du Canada d'un océan à l'autre, a déclaré Andrew Shibata, vice-président - Marques, d'Air Canada. La vidéo montre nos employés en uniforme responsables de la sécurité de chaque vol d'Air Canada et présente les instructions de sécurité de tous les appareils de manière captivante, en y associant certains des paysages les plus magnifiques du pays et en établissant un lien visuel avec chaque province et territoire au fil des quatre saisons. »

« La dernière réalisation de la vidéo des mesures de sécurité remonte à près de sept ans. En donnant une place de choix au Canada, nous visons aussi à accueillir chaleureusement les Canadiens qui rentrent de l'étranger et nous invitons l'ensemble de nos clients à explorer avec nous tout ce que le Canada a à offrir, et ce, en appui aux secteurs du tourisme et de l'hôtellerie du pays », a conclu M. Shibata.

Parmi les lieux et les sites présentés, citons le parc national du Gros-Morne, à Terre-Neuve-et-Labrador, le lac Little Limestone, au Manitoba, le Yukon en hiver, l'Ontario et son hospitalité, les Territoires du Nord-Ouest illuminés par des aurores boréales, les vastes espaces du Nunavut, la plage de Cavendish, à l'Île-du-Prince-Édouard, les contreforts des Rocheuses, en Alberta, le massif North Shore, en Colombie-Britannique, les champs de blé de la Saskatchewan, la ville de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, et le cap Hopewell, au Nouveau-Brunswick.

