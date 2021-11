OTTAWA, ON, le 4 nov. 2021 /CNW/ - L'an dernier, la GRC a uni ses efforts dans le cadre d'une initiative visant à reconstituer les visages de 15 Canadiens non identifiés dont les restes ont été découverts. Une fois le travail effectué, il était pratiquement impossible de retourner ces reconstitutions en argile au Canada en raison de leur fragilité. Les restrictions imposées par la suite en raison de la pandémie ont compliqué les choses. Grâce à une collaboration internationale innovatrice avec une entreprise américaine, FARO, et à la technologie de scannage en 3D, les reconstitutions ont été préservées. En fait, les améliorations apportées aux images pourraient même faciliter l'identification des victimes.

Le Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés de la GRC a collaboré étroitement avec FARO, qui a scanné chacun des crânes reconstitués au moyen d'une technologie 3D de pointe. Ils ont par la suite été peints numériquement pour mettre en évidence les caractéristiques faciales comme les cheveux, les iris et certaines textures afin d'obtenir un portrait ressemblant à une photo en noir et blanc de ces personnes.

La collaboration entre les organismes d'application de la loi, les scientifiques et les artistes judiciaires aura des effets à long terme pour ceux qui enquêtent sur des cas de personnes disparues. Les progrès réalisés durant cette initiative permettront, d'ici quelques années, aux policiers de faire des recherches à l'aide d'images de personnes disparues crées par une technologique de pointe.

Vous trouverez le récit complet de ce projet sur notre site Web. Nous invitons le public à examiner de nouveau ces visages en espérant que quelqu'un puisse reconnaître ces personnes.

« Nous sommes reconnaissants pour tout le travail accompli dans le cadre de ce projet visant à créer et à préserver avec soin ces reconstitutions faciales. Nous espérons pouvoir découvrir qui sont ces personnes et ainsi aider les familles à tourner la page. »

- Roberta Sinclair, Ph.D., directrice générale intérimaire, Services d'enquêtes spécialisées et de nature délicate de la GRC

« Le scanneur laser 3D est un puissant outil d'enquête. Il permet de documenter des lieux ou, dans le cas présent, des ossements, d'une manière beaucoup moins envahissante que les méthodes traditionnelles. Les données de scannage produites peuvent être archivées et échangées afin d'être réexaminées et analysées dans un environnement virtuel ou être reproduites avec précision. L'impression tridimensionnelle des données saisies permet aux enquêteurs et aux scientifiques de poursuivre leur travail en évitant d'altérer ou de détruire les éléments de preuve originaux. J'entrevois qu'un plus grand nombre d'intervenants du domaine judiciaire adoptera la technologie disponible pour faire avancer les efforts visant à nommer les personnes non identifiées. »

- Noreen Charlton - ingénieure spécialisée en applications pratiques, FARO, 3D measurement, imaging and realization solutions

« Ce projet démontre clairement ce qui peut être accompli lorsque l'art, la science et la technologie s'unissent pour redonner une identité à ces victimes sans nom. J'espère sincèrement qu'il servira d'exemple pour les futurs portraits approximatifs qui seront publiés afin de faciliter l'identification. »

- Joe Mullins, artiste judiciaire

La base de données du Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés (CNPDRN) contient actuellement plus de 720 dossiers de restes non identifiés qui ont plus de six mois.

Parmi les dossiers ouverts dans la base de données du CNPDRN, 79 % concernent des hommes, 17 % des femmes et les autres sont indéterminés.

La majorité des corps ou des restes découverts sont identifiés assez rapidement et ne sont pas consignés comme étant des restes non identifiés à l'échelle nationale.

