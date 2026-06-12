Des résultats concrets pour améliorer l'accès aux soins et mieux soutenir les Québécoises et les Québécois

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Depuis son entrée en fonction à titre de ministre de la Santé le 19 décembre dernier, Sonia Bélanger a livré des résultats concrets pour améliorer l'accès aux soins, renforcer les services de proximité et mieux protéger les Québécoises et les Québécois. En quelques mois, des objectifs importants ont été atteints et plusieurs mesures ont été mises en place, au bénéfice de la population.

Des ententes conclues et un cadre législatif modernisé

Des ententes majeures ont été menées à terme avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), permettant d'améliorer l'accès aux soins pour les Québécoises et les Québécois. L'entente conclue avec la FMOQ a notamment permis de poser les bases d'un nouveau mode de rémunération des médecins de famille, axé sur une plus grande prise en charge des patients et des patientes. Elle s'est accompagnée de la réécriture de la loi afin d'ancrer durablement ces changements dans l'organisation des soins.

Parallèlement, l'entente avec la FMSQ vient améliorer l'accès aux services spécialisés, en misant sur une meilleure organisation du travail médical et une utilisation plus optimale des ressources.

Ces avancées se traduisent déjà par des résultats concrets, et ce, un mois avant l'échéance fixée le 30 juin : l'objectif était d'inscrire plus de 500 000 patientes et patients supplémentaires, dont 180 000 personnes vulnérables. À ce jour, plus de 600 000 personnes, dont près de 237 000 personnes vulnérables, ont été prises en charge par une ou un médecin de famille ou un groupe de médecine familiale.

Une transformation concrète de la première ligne

Le gouvernement a présenté la première politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne, qui redéfinit l'organisation des services autour d'équipes multidisciplinaires, incluant notamment les médecins, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS), les pharmaciens et pharmaciennes et l'ensemble des professionnels et des professionnelles de la santé.

Cette transformation est déjà mise en œuvre sur le terrain, avec de nouveaux modèles de cliniques, notamment en milieu rural, et un rôle accru des CLSC pour offrir des services plus accessibles, près des milieux de vie. L'ouverture de huit cliniques d'IPS supplémentaires permettra à plus de Québécoises et de Québécois d'obtenir rapidement des soins adaptés à leur situation.

Accélérer le virage numérique et la sortie du fax

En étroite collaboration avec les équipes de Santé Québec, la ministre a veillé à ce que toutes les conditions soient réunies pour assurer une mise en place sécuritaire des deux projets vitrines du Dossier santé numérique, tant pour le personnel que pour les patients et patientes.

Des actions concrètes pour mieux protéger la population et prévenir l'apparition de la maladie

Plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour renforcer la sécurité et la protection de la population, notamment l'adoption du projet de loi visant à mieux intervenir auprès des personnes dont l'état mental pourrait représenter un risque pour leur propre sécurité ou celle d'autrui, modernisant ainsi les outils d'intervention.

Enfin, une avancée importante a été réalisée avec l' adoption de la Loi visant à prévenir les effets nocifs de la boisson énergisante sur la santé des jeunes , grâce à une démarche transpartisane. Cette loi proposée par le gouvernement vise à restreindre l'accès à des boissons énergisantes auprès de cette clientèle particulièrement vulnérable afin de protéger sa santé. Elle consiste principalement à interdire la vente ou le don de ces boissons aux personnes de moins de 16 ans. Elle contribuera ainsi à dénormaliser la consommation de ces boissons, à en réduire la consommation et à retarder l'âge d'initiation.

De plus, la prévention constitue un levier essentiel pour agir avant l'apparition de la maladie et générer des gains durables de santé et de qualité de vie pour la population. Le gouvernement a ainsi présenté le Plan d'action gouvernemental de la Stratégie nationale de prévention en santé. Ce plan d'action prévoit un investissement de 252,5 millions $ pour les cinq prochaines années. Il a pour objectifs, avec ses 54 mesures, de réduire de 10 % la croissance du fardeau des maladies évitables et de diminuer de 10 % l'écart de mortalité prématurée lié aux inégalités socioéconomiques.

Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants pendant la majeure partie de son mandat, d'octobre 2022 à septembre 2025 puis de nouveau depuis octobre 2025, Sonia Bélanger a fait de cette mission une priorité. C'est pourquoi des mesures concrètes ont été mises en œuvre afin de renforcer la sécurité de ces personnes, mais également de favoriser leur autonomie et d'améliorer leur qualité de vie partout au Québec.

Un virage accéléré vers le soutien à domicile

Afin de permettre à davantage de personnes de demeurer chez elles plus longtemps, le gouvernement actuel a été le premier à faire un vrai virage vers le soutien à domicile. Cette vision s'articule autour de la nouvelle Politique nationale de soutien à domicile « Mieux chez soi », lancée en janvier dernier. Celle-ci est assortie de plusieurs mesures permettant de concrétiser ses objectifs. Entre 2018 et 2026, le budget consacré au maintien à domicile a presque doublé, alors que plusieurs crédits d'impôt ont été bonifiés.

Récemment, la ministre et la première ministre ont annoncé l'ajout d'un million d'heures de soutien à domicile, prioritairement en allocation d'autonomie à domicile.

Des milieux de vie plus humains

En parallèle, soulignons la finalisation du projet majeur de mise en place des maisons des aînés et maisons alternatives (MDA MA), alors que 43 d'entre elles, sur les 45 qui étaient prévues, sont maintenant ouvertes, partout au Québec, offrant des milieux de vie modernes, chaleureux et adaptés aux besoins des résidents et des résidentes. Ce chantier se poursuit avec le début de la phase 2, qui vise la rénovation des centres d'hébergement et de soins de longue durée les plus vétustes selon l'approche maison des aînés.

Faire du Québec un pionnier en matière de soins de fin de vie

Par ailleurs, à la suite de larges consultations menées partout au Québec, le gouvernement a modifié la Loi concernant les soins de fin de vie afin d'introduire les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Cette avancée importante permet désormais aux Québécoises et aux Québécois de déterminer, alors qu'ils sont toujours aptes à consentir aux soins, les conditions dans lesquelles ils pourront recevoir l'aide médicale à mourir advenant une perte future de leur capacité à consentir.

Sécurité des personnes aînées

La ministre a également annoncé, en collaboration avec le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, le déploiement à l'échelle nationale de l'Alerte SILVER, une initiative visant à mieux protéger les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur et les personnes aînées qui en présentent les symptômes lors d'une situation de disparition. En mobilisant les citoyens et citoyennes et les partenaires concernés, il contribue à accélérer les recherches lorsque chaque minute compte.

Citation :

« Depuis mon entrée en fonction, ma priorité a toujours été la même : obtenir des résultats concrets pour les Québécoises et les Québécois. Qu'il s'agisse d'améliorer l'accès à une ou à un médecin de famille, de renforcer les soins de proximité, de soutenir davantage les personnes aînées ou d'investir en prévention, chaque action que nous avons menée visait à améliorer le quotidien de la population. J'ai toujours privilégié le dialogue, la collaboration et la recherche de solutions, parce que les grands défis de notre réseau ne se règlent pas seuls. Les avancées réalisées dans les derniers mois sont le fruit d'un effort collectif auquel ont contribué les professionnels et professionnelles de la santé, les équipes du réseau et de nombreux partenaires. Je suis fière du travail accompli, mais surtout des bénéfices que ces changements apportent déjà aux citoyens et aux citoyennes partout au Québec. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Ces avancées témoignent du travail soutenu des équipes du réseau de la santé et des services sociaux et des partenaires mobilisés partout au Québec.

Les efforts se poursuivront afin de consolider les gains réalisés et d'améliorer l'accès à des soins et des services de qualité pour l'ensemble de la population.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170