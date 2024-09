OTTAWA, ON, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, un groupe composé des principaux leaders de la communauté d'affaires canadienne s'est réuni à Ottawa pour demander au gouvernement fédéral de prendre des mesures décisives afin de prévenir une éventuelle interruption de travail entre Air Canada et l'Association des pilotes de ligne (ALPA).

Compte tenu du rôle essentiel que joue le transport aérien pour relier les Canadiens, permettre les voyages et faciliter le commerce, les leaders de la communauté d'affaires demandent au gouvernement fédéral d'intervenir rapidement pour protéger les passagers et éviter une perturbation généralisée.

Depuis la pandémie, le gouvernement fédéral a insisté sur la nécessité de protéger les passagers contre les interruptions de voyage. Avec des milliers de Canadiens qui dépendent du transport aérien, toute interruption de travail entraînerait des conséquences considérables tant pour l'économie que pour les individus.

Au-delà du transport des passagers, le fret aérien est une composante centrale de l'économie d'exportation du Canada, car il assure la livraison rapide de biens, notamment de fournitures médicales, de produits agricoles et de pièces critiques pour les fabricants. Une interruption de travail serait catastrophique pour les industries qui dépendent des systèmes de livraison juste à temps.

« Le Canada ne peut pas se permettre une autre perturbation majeure de son réseau de transport. Une interruption de travail chez Air Canada entraînerait des répercussions sur notre économie, du tourisme en passant par les chaînes d'approvisionnement essentielles. Le gouvernement fédéral doit être prêt à intervenir si nécessaire », a déclaré Goldy Hyder, président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires.

« Les Canadiens et les entreprises à travers le pays vont subir les conséquences de l'interruption de travail dans le secteur du transport aérien. Ils ne sont pas à la table des négociations et sont impuissants face aux résultats. Nous avons besoin d'une action proactive et décisive de la part de tous les acteurs et du gouvernement fédéral afin d'éviter des conséquences plus dommageables pour tous », a déclaré Candace Laing, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

« Les entreprises québécoises risquent d'écoper d'une autre interruption de travail qu'elles ne peuvent se permettre. Une interruption de travail à Air Canada aurait de graves conséquences pour nos entreprises partout au Québec, en particulier dans des secteurs tels que la fabrication, le tourisme et les exportations. Nous dépendons d'un transport aérien fiable pour acheminer les marchandises, les matériaux et les personnes. Une interruption, même de courte durée, entraînerait des retards coûteux et mettrait encore plus à l'épreuve nos chaînes d'approvisionnement. Le gouvernement fédéral doit intervenir pour que les entreprises québécoises puissent continuer à prospérer et à rester compétitives sur les marchés nationaux et internationaux », a déclaré Karl Blackburn, président-directeur général du Conseil du patronat du Québec.

« L'économie est déjà fragilisée par les récentes perturbations dans nos réseaux de transport. Un autre conflit de travail nuirait davantage à la réputation du Canada en tant que partenaire commercial fiable à l'échelle mondiale. Le gouvernement doit agir rapidement pour protéger les petites entreprises du pays », a déclaré Dan Kelly, président et chef de la direction de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

Une interruption de travail serait particulièrement douloureuse en septembre, période de pointe pour le tourisme, les conférences et les événements dans tout le pays. Toute interruption entraînerait des pertes importantes pour les entreprises et dévasterait un secteur qui commence à peine à se remettre de la pandémie.

« Des milliers de Canadiens dépendent de vols pour des raisons professionnelles, médicales et personnelles essentielles. Même une brève suspension laissera de nombreuses personnes coincées et mettra davantage à l'épreuve une industrie touristique déjà en difficulté », a déclaré Andrew Siegwart, président-directeur général de la Tourism Industry Association of Ontario. « Nous avons besoin que le gouvernement fédéral fasse preuve de leadership et intervienne avant qu'il ne soit trop tard. Une autre perturbation dans le secteur des transports se répercutera dans tout le pays et nuira aux entreprises, aux employés et aux voyageurs. »

Air Canada, qui transporte jusqu'à 120 000 passagers par jour, est un pilier essentiel pour les voyages et le commerce au Canada. Une interruption de travail ne retarderait pas seulement les voyages personnels et professionnels, mais aurait également de graves répercussions sur l'économie en général, en particulier dans les secteurs qui dépendent de la rapidité des transports, tels que les soins de santé et l'industrie manufacturière.

Le monde des affaires est uni dans son message : l'infrastructure de transport du Canada est trop vitale pour permettre une quelconque perturbation. Le gouvernement fédéral doit intervenir rapidement pour assurer la continuité, sauvegarder l'économie et protéger les projets de voyage des Canadiens.

SOURCE Business and Tourism Industry Organizations

Contact média : Conseil canadien des affaires, Howard Fremeth, 613-854-5336, [email protected]; Chambre de commerce du Canada, Karl Oczkowski, 613-238-4000 (2231), [email protected]; Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Milena Stanoeva, 647-464-2814, [email protected]; Conseil du patronat du Québec, Victoria Drolet, 438-888-3312, [email protected]; Tourism Industry Association of Ontario, Simal Gormus, [email protected]