OTTAWA, ON, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Des leaders de la communauté d'affaires et du secteur touristique canadiens, incluant les dirigeants de la Chambre de commerce du Canada, du Conseil canadien des affaires, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, du Conseil du patronat du Québec et de la Tourism Industry Association of Ontario, tiendront un point de presse pour exhorter le gouvernement fédéral à agir pour prévenir d'éventuelles interruptions de travail liées aux négociations en cours chez Air Canada.

Date : Jeudi 12 septembre 2024

Heure : Remarques à 12h00 HE

Un point de presse suivra (en personne).

Lieu : Centre Shaw, 55 promenade du Colonel By, Ottawa, ON - Salle Trillium

Les médias sont priés d'emprunter l'entrée principale du Centre Shaw, située à l'angle de la promenade Colonel By et de l'avenue Daly.

Contact medias: Conseil canadien des affaires, Howard Fremeth, 613-854-5336, [email protected]; Chambre de commerce du Canada, Karl Oczkowski, 613-238-4000 (2231), [email protected]; Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Milena Stanoev, 647-464-2814, [email protected]; Conseil du patronat du Québec, Victoria Drolet, 438-888-3312, [email protected]; Tourism Industry Association of Ontario, Simal Gormus, [email protected]