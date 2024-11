CHARLOTTETOWN, Î.-P.-É., le 29 nov. 2024 /CNW/ - Les programmes d'alimentation scolaire rendent la vie plus facile. Ils fournissent des repas sains aux enfants tout au long de l'année scolaire et permettent aux familles qui travaillent d'économiser des centaines de dollars sur leurs factures d'épicerie.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard en vue d'accroître les programmes d'alimentation scolaire dans la province. Cette entente, conclue dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire du gouvernement fédéral, permettra d'offrir des dîners sains à plus de 1 500 enfants de plus et des collations et déjeuners sains à plus de 800 enfants de plus pendant l'année scolaire en cours. Grâce à cette entente, une famille de l'Île-du-Prince-Édouard avec deux enfants pourra épargner en moyenne 800 $ en épicerie par an.

Cet investissement fédéral initial d'environ 7,1 millions de dollars sur trois ans aidera les familles en leur permettant de garder plus d'argent dans leurs poches. De plus, il aidera à financer des éléments essentiels du programme, tels que le transport des aliments, l'entreposage et l'équipement pour préparer la nourriture. Dans l'ensemble, environ 438 000 repas supplémentaires pourront être servis aux enfants de l'Île-du-Prince-Édouard cette année.

Notre Programme national d'alimentation scolaire est un investissement direct dans la classe moyenne. Il aide les enseignants et rend les matins un peu plus faciles pour les familles qui travaillent. Il constitue également un filet de sécurité pour les enfants qui en ont le plus besoin. Nous allons travailler avec les provinces, les territoires, nos partenaires autochtones et différents intervenants pour fournir à tous les enfants au pays la nourriture dont ils ont besoin à l'école.

Le Programme national d'alimentation scolaire s'inscrit dans les efforts du gouvernement fédéral visant à mettre plus d'argent dans vos poches. La semaine dernière, le premier ministre a d'ailleurs annoncé un congé de taxe à tous les Canadiens. Ce congé de TPS et de TVH sera en vigueur dans l'ensemble du pays du 14 décembre 2024 au 15 février 2025 et permettra aux familles d'économiser, par exemple sur des produits d'épicerie ou des vêtements pour enfants. Nous nous employons à créer plus d'emplois, à construire plus de logements, à rendre les soins dentaires abordables pour plus de personnes et à donner un congé de taxe à tous les Canadiens pour qu'ils puissent se procurer ce dont ils ont besoin et économiser pour ce qu'ils souhaitent acheter.

« L'entente conclue aujourd'hui sur l'alimentation scolaire permettra de fournir des collations, des déjeuners et des dîners sains à des milliers d'élèves de l'Île-du-Prince-Édouard et de réduire de plusieurs centaines de dollars les factures d'épicerie des familles. Grâce au congé de taxe pour tous les Canadiens et maintenant à cette entente avec l'Île-du-Prince-Édouard sur l'alimentation scolaire, notre gouvernement met plus d'argent dans vos poches. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'Île-du-Prince-Édouard est un chef de file en matière d'alimentation scolaire. Par exemple, le programme de dîners contre contribution volontaire que nous mettons en œuvre dans toute la province devrait nous permettre d'offrir plus d'un million de repas en 2024-2025. Ce nouvel investissement fédéral s'appuie sur la réussite de nos programmes déjà en place et nous permet d'en faire encore plus. En élargissant nos programmes de déjeuners et de collations et en créant des carrefours alimentaires centralisés, nous pourrons améliorer l'efficacité et la portée de ces programmes et ainsi continuer de distribuer des repas nutritifs pour aider les élèves de l'Île-du-Prince-Édouard et leurs familles. »

-- L'hon. Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Il ne fait aucun doute que le gouvernement accorde la priorité au bien-être et à la santé des enfants canadiens. Nous savons que l'accès à des aliments sains peut faire toute la différence dans le quotidien d'un enfant. C'est pourquoi nous mettons en place le Programme national d'alimentation scolaire. En effet, les enfants apprennent mieux quand ils ont bien mangé. L'entente conclue aujourd'hui est une autre étape importante vers l'atteinte de notre objectif commun, à savoir que les enfants de l'Île-du-Prince-Édouard puissent manger à leur faim pour réussir en classe et avoir une chance équitable dans la vie. »

-- L'hon. Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Mon épouse Frances était enseignante et, quand nous avons appris que des enfants allaient à l'école le ventre vide, cela nous a fendu le cœur. Cette annonce est un investissement dans notre avenir. Grâce à elle, plus d'enfants auront accès à des repas nutritifs et pourront ainsi se concentrer sur leur apprentissage. Je sais que cela améliorera grandement la vie de nombreuses familles de l'Île-du-Prince-Édouard. »

-- L'hon. Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Annoncé dans le Budget 2024, le Programme national d'alimentation scolaire permettra de nourrir des centaines de milliers d'enfants par année au Canada . Il constituera également un filet de sécurité pour les enfants les plus touchés par le manque d'accès à la nourriture, particulièrement les enfants de familles à faible revenu et de certaines communautés autochtones.

. Il constituera également un filet de sécurité pour les enfants les plus touchés par le manque d'accès à la nourriture, particulièrement les enfants de familles à faible revenu et de certaines communautés autochtones. Les programmes d'alimentation scolaire fournissent aux enfants et aux jeunes des repas et des collations à l'école, souvent à un coût nul ou faible pour les familles participantes. La distribution de nourriture aux enfants et aux jeunes présente de nombreux avantages. Elle permet notamment de réduire la faim, d'améliorer la nutrition et les bilans de santé, de soutenir les économies locales et de réduire les dépenses liées à l'alimentation pour les familles.

L'investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans prévu au Budget 2024 comprend un financement fondé sur les distinctions destiné aux Premières Nations dans les réserves ainsi qu'aux Inuits, aux Métis, aux signataires de traités modernes et aux signataires d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Nous travaillons en proche collaboration avec nos partenaires autochtones pour déployer ces fonds, et plus de détails suivront sous peu.

En plus du Programme national d'alimentation scolaire, le gouvernement fédéral a lancé le nouveau Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire en septembre. Ce financement de plus de 20 millions de dollars aidera les organismes sans but lucratif à investir dans l'infrastructure et l'équipement à l'appui des programmes d'alimentation scolaire au Canada .

. Les programmes d'alimentation scolaire existants dans l'ensemble de l'Île-du-Prince-Édouard sont solidement établis. En effet, le programme de déjeuners et de collations est en place depuis 2008 dans la province, et le programme de dîners contre contribution volontaire y est en vigueur depuis 2020. En 2023-2024, le programme de déjeuners et de collations a permis de servir plus de 13 000 élèves de l'Île-du-Prince-Édouard, et plus de 10 000 élèves ont bénéficié du programme de dîners.

En 2024‑2025, l'Île-du-Prince-Édouard investit plus de 5,4 millions de dollars pour maintenir et étendre ses programmes d'alimentation scolaire existants, notamment le programme de déjeuners et de collations et le programme de dîners contre contribution volontaire. Ces programmes sont mis en œuvre par le biais d'un financement à deux volets :

Plus de 5 millions de dollars pour le programme de dîners de l'Île-du-Prince-Édouard.



380 000 dollars pour le programme de déjeuners et de collations de l'Île-du-Prince-Édouard.

Dans le cadre de l'accord conclu aujourd'hui, l'Île-du-Prince-Édouard utilisera une partie du financement fédéral pour créer d'autres carrefours alimentaires centralisés qui contribueront à réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs, à accroître l'efficacité des programmes d'alimentation scolaire et à rehausser la satisfaction des élèves.

L'Île-du-Prince-Édouard compte 75 écoles regroupant 21 800 élèves.

L'Île-du-Prince-Édouard est la plus récente province à annoncer un accord avec le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire, après Terre-Neuve-et- Labrador , le Manitoba et l' Ontario . Par ailleurs, afin de donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie, le gouvernement fédéral :

, le et l' . Par ailleurs, afin de donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie, le gouvernement fédéral : Donne plus d'argent aux familles par le biais de l'Allocation canadienne pour enfants, afin de les aider à répondre aux besoins de leurs enfants et d'améliorer de façon concrète la vie des enfants au Canada . L'Allocation canadienne pour enfants, qui peut atteindre 7 787 $ par enfant en 2024- 2025, est indexée chaque année au coût de la vie. Depuis son lancement en 2016, elle a permis de sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté.

. L'Allocation canadienne pour enfants, qui peut atteindre 7 787 $ par enfant en 2024- indexée chaque année au coût de la vie. Depuis son lancement en 2016, elle a permis de sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté.

Met en place un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en collaboration avec l'ensemble des provinces et des territoires. Ce système a déjà permis de réduire les frais des services de garde réglementés à une moyenne de 10 $ par jour ou moins dans plus de la moitié des provinces et des territoires, et de 50 % ou plus dans les autres provinces et territoires.



Améliore l'accès aux soins dentaires pour les enfants de moins de 18 ans grâce au Régime canadien de soins dentaires, car personne ne devrait avoir à choisir entre s'occuper de la santé dentaire de ses enfants et nourrir sa famille.

