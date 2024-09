ROCKY HARBOUR, NL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Quand les enfants mangent bien, ils réussissent mieux à l'école. Et quand les enfants réussissent à l'école, ils réussissent dans la vie.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Andrew Furey, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord pour étendre les programmes d'alimentation scolaire dans la province. Grâce à cet accord, établi dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire, 4 100 enfants de plus à Terre‑Neuve‑et‑Labrador pourront bénéficier de repas sains durant la présente année scolaire.

On estime que les familles participantes ayant deux enfants d'âge scolaire économiseront en moyenne 800 dollars par année. Cette initiative permettra aux parents d'économiser sur leurs factures d'épicerie et aux enfants de profiter de repas à l'école qui les aideront à apprendre, à grandir et à connaître le meilleur départ possible dans la vie.

Terre-Neuve-et-Labrador est la première province à conclure un accord avec le gouvernement fédéral dans le cadre du nouveau Programme national d'alimentation scolaire. Cet investissement initial d'environ 9,1 millions de dollars sur 3 ans aidera plus d'enfants à accéder aux programmes d'alimentation scolaire. Nous invitons l'ensemble des provinces et des territoires à conclure à leur tour des accords similaires. Il s'agit de l'un des meilleurs investissements que nous puissions faire pour réduire les coûts, soutenir les familles et prendre soin de nos enfants.

Doté de 1 milliard de dollars sur 5 ans, le Programme national d'alimentation scolaire annoncé dans le Budget 2024 permettra de nourrir jusqu'à 400 000 enfants de plus par année au Canada. Il constituera également un filet de sécurité pour les enfants les plus touchés par le manque d'accès à la nourriture, particulièrement les enfants de familles à faible revenu et de certaines communautés autochtones. Grâce à l'accord annoncé aujourd'hui, le gouvernement fédéral aide les élèves de Terre‑Neuve‑et‑Labrador à atteindre leur plein potentiel en ayant l'estomac bien rempli.

Cette annonce est avantageuse pour les parents, les enfants, les enseignants et l'économie. Parallèlement, nous réduisons le coût de la vie, construisons plus de logements, investissons dans les soins dentaires abordables et aidons chaque génération à profiter d'une chance équitable.

« Le Programme national d'alimentation scolaire change la donne. L'accord conclu aujourd'hui avec Terre‑Neuve‑et‑Labrador permettra aux enfants de bénéficier de repas sains à l'école, et aux parents d'économiser des centaines de dollars à l'épicerie. C'est l'un des meilleurs investissements que nous puissions faire pour réduire les coûts, soutenir les familles et veiller à ce que tous les enfants mangent à leur faim. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« À Terre‑Neuve‑et‑Labrador, nous reconnaissons l'importance d'aider nos jeunes - l'avenir de notre province - à atteindre leur plein potentiel. Cet accord avec le gouvernement fédéral aidera les élèves en leur offrant une saine alimentation et aura une incidence considérable pour les familles de notre province. Nous sommes fiers d'être un chef de file au pays dans le cadre de ce programme. »

-- L'hon. Dr Andrew Furey, premier ministre de Terre‑Neuve‑et‑Labrador

« Cet accord historique va au-delà de l'alimentation; il consiste à offrir aux enfants de Terre‑Neuve‑et‑Labrador une chance équitable. Nous promettons ainsi à nos enfants que peu importe d'où ils viennent, ils auront accès aux repas sains dont ils ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Parce que nous savons que lorsqu'ils ont le ventre plein, les enfants sont heureux et épanouis. »

-- L'hon. Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre Programme national d'alimentation scolaire favorisera l'établissement de relations entre les écoles et les organismes alimentaires locaux, tout en créant des opportunités pour nos agriculteurs, nos transformateurs de produits alimentaires et nos cultivateurs. Par‑dessus tout, il permettra aux enfants de se concentrer sur leur rôle d'enfant et soulagera les parents d'une partie des pressions qu'ils subissent. Les enfants sont tout simplement incapables d'apprendre lorsqu'ils ont faim. Cet accord avec le gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador est un premier pas important, et je sais qu'il améliorera concrètement la vie des enfants et des familles de la province. »

-- L'hon. Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les jeunes esprits curieux ne peuvent pas apprendre lorsqu'ils ont le ventre vide. Un programme national d'alimentation scolaire offrira aux enfants de Terre‑Neuve‑et‑Labrador le meilleur départ possible et aidera leurs parents à amortir le coût de la vie. C'est une question d'équité pour tout le monde. »

-- L'hon. Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Les programmes d'alimentation scolaire permettent d'offrir aux enfants et aux jeunes des familles participantes des repas et des collations, souvent gratuitement ou à faible coût. La distribution d'aliments aux enfants et aux jeunes entraîne de nombreux bienfaits, en permettant notamment de réduire la faim, d'améliorer la nutrition et les bilans de santé, de soutenir les économies locales et de réduire les dépenses des familles en matière d'alimentation.

Selon les estimations de Statistique Canada, en 2022, 22,3 % des familles et plus de 2,1 millions d'enfants de moins de 18 ans au Canada ont déclaré avoir connu un certain niveau d'insécurité alimentaire au cours des 12 mois précédents.

ont déclaré avoir connu un certain niveau d'insécurité alimentaire au cours des 12 mois précédents. L'investissement de 1 milliard de dollars sur 5 ans prévu au Budget 2024 comprend un financement fondé sur les distinctions destiné aux Premières Nations dans les réserves ainsi qu'aux Inuits, aux Métis, aux signataires de traités modernes et aux signataires d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Nous travaillons en proche collaboration avec nos partenaires autochtones pour déployer ces fonds, et plus de détails suivront sous peu.

En juin, après l'annonce du nouveau Programme national d'alimentation scolaire dans le cadre du Budget 2024, le premier ministre a dévoilé la Politique nationale d'alimentation scolaire du gouvernement fédéral. Cette politique énonce une vision, des principes et des objectifs pour les programmes alimentaires scolaires au Canada et oriente la création du Programme national d'alimentation scolaire en collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones. Il s'agit d'une politique axée sur l'accessibilité, la souplesse, l'inclusion, la durabilité et l'amélioration de la santé des enfants.

et oriente la création du Programme national d'alimentation scolaire en collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones. Il s'agit d'une politique axée sur l'accessibilité, la souplesse, l'inclusion, la durabilité et l'amélioration de la santé des enfants. En 2023-2024, le gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a investi plus de 3 millions de dollars dans ses programmes d'alimentation scolaire, ce qui a contribué à aider plus de 61 000 élèves dans le cadre des programmes de déjeuners à l'école et plus de 37 000 élèves grâce aux programmes de dîners à l'école.

Pour offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie, le gouvernement fédéral a également pris des mesures qui visent ce qui suit : Donner plus d'argent aux familles par l'entremise de l'Allocation canadienne pour enfants afin de les aider à assumer les coûts liés à l'éducation des enfants et d'améliorer concrètement la vie des enfants au Canada . L'Allocation canadienne pour enfants, qui permettra aux familles de toucher jusqu'à 7 787 dollars par enfant en 2024- 2025, est indexée annuellement en fonction du coût de la vie. Depuis son lancement en 2016, cette mesure a aidé à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté. Mettre en place un Système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans l'ensemble des provinces et des territoires. Cette initiative a déjà permis de réduire les frais des services de garde d'enfants réglementés à une moyenne de 10 dollars par jour ou moins dans plus de la moitié des provinces et des territoires, et de 50 % ou plus dans les autres provinces et territoires. Améliorer l'accès aux soins dentaires pour les enfants de moins de 18 ans dans le cadre du Régime canadien de soins dentaires, parce que personne ne devrait avoir à choisir entre s'occuper de la santé dentaire de ses enfants et mettre de la nourriture sur la table.



