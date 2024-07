TORONTO, le 31 juill. 2024 /CNW/ - RBC Services aux investisseurs (RBC SI) annonce que les rendements des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) de ses clients se sont établis à 1,1 % au deuxième trimestre de 2024 et à 4,4 % au premier semestre de 2024. Cette analyse, dont RBC SI fait état chaque trimestre, englobe divers régimes de clients dans les secteurs privé et public.

Les actions mondiales comprises dans les régimes de clients ont engendré des gains de 3,1 %. Ce résultat est un peu inférieur au rendement de 3,8 % de l'indice MSCI Monde, dont la progression a été menée par la technologie de l'information (12,6 %) et les services de communications (9,3 %). Comme au premier trimestre, les actions de croissance ont surclassé les titres de valeur, l'indice de croissance MSCI Monde ayant gagné 7,5 %, alors que l'indice de valeur MSCI Monde a cédé 0,1 %. Sur le plan régional, les actions américaines ont surpassé leurs homologues internationales, comme en témoigne le gain de 5,4 % du S&P 500. Cette progression, principalement attribuable au solide rendement du secteur de la technologie de l'information, se compare avantageusement à la hausse de 0,7 % de l'indice MSCI EAEO.

Les actions canadiennes des régimes de retraite PD de RBC SI ont été surpassées par leurs homologues mondiales et ont enregistré un rendement de -0,6 % semblable à celui de l'indice composé TSX (-0,5 %). La faiblesse des secteurs de la finance (-1,2 %) et des produits industriels (-3,4 %) a éclipsé les gains du secteur des matières (+7,4 %).

Dans la catégorie des titres canadiens à revenu fixe, les régimes de retraite PD de RBC SI ont rapporté 0,8 %. Ce résultat est semblable à celui de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, qui a rebondi après avoir perdu du terrain au premier trimestre et enregistré un rendement de 0,9 %, surtout en raison du rajustement des taux d'intérêt de la Banque du Canada en juin. Les obligations universelles à court terme de l'indice FTSE Canada (1,2 %) ont éclipsé les obligations à long terme, qui ont pour ainsi dire fait du surplace en affichant un rendement de 0,2 %.

« Cette analyse fait ressortir la complexité du secteur canadien des régimes de retraite, ainsi que l'importance de la diversification et de la gestion active du risque », a déclaré Isabelle Tremblay, directrice générale, Solutions clientèle, et responsable principale sectorielle, Propriétaires d'actifs, RBC SI. « Le marché reste volatil en raison des tensions géopolitiques persistantes. Au deuxième trimestre, l'inflation a montré une tendance favorable après la baisse de taux de la Banque du Canada en juin. Après l'annonce d'un rajustement de taux consécutif en juillet, les gestionnaires de régime continuent d'adapter leurs stratégies dans un environnement en constante évolution. »

