Des relations de travail exemplaires à la municipalité de Labelle

LABELLE, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, tient à souligner la qualité des relations de travail à la municipalité de Labelle, dans les Laurentides. Le 2 juin dernier, à l'occasion d'une soirée de reconnaissance des employés, la direction a annoncé des augmentations salariales générales de 5 %, applicables le 1er juillet prochain. La mesure a pour but de reconnaître et valoriser le travail des salariés, ainsi que de favoriser le recrutement et la rétention du personnel.

Ces augmentations s'additionneront à celles négociées en vertu de la convention collective conclue le 30 juin 2021 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027.

« Cette décision de la municipalité de Labelle vient couronner un ensemble de bonnes pratiques employeur-syndicat. Au fil des années, un climat de dialogue et de respect mutuel s'est installé, de sorte que les problèmes se règlent sans même devoir recourir à des griefs. Finalement, c'est payant autant pour la municipalité que pour les contribuables et le personnel. On a là de la belle matière à réflexion pour le monde municipal des Laurentides et du Québec », d'expliquer Roger Bazinet, conseiller syndical au SCFP.

« Ces augmentations alimentent un cercle vertueux : la reconnaissance augmente la motivation, la motivation augmente la reconnaissance, et ainsi de suite. Elles sont aussi un très bon investissement en période de rareté de main-d'œuvre. Elles ont déjà un effet très concret sur la rétention et l'expertise interne : deux de nos membres ont réagi en reportant la date prévue de leur retraite », d'ajouter Daniel Thibault, président de la section locale 3412, qui représente la quinzaine d'employés cols blancs et cols bleus de Labelle.

