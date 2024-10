OTTAWA, ON, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Au cours de l'été, les scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada ont analysé les vagues de chaleur dévastatrices qui ont touché la population canadienne. Ils ont conclu qu'en raison des changements climatiques, presque toutes les pires vagues de chaleur ayant frappé le Canada ont été plus chaudes et plus probables.

Le Système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes du Ministère utilise des modèles climatiques pour comparer le climat d'aujourd'hui à celui de l'ère préindustrielle. Ces données aident les Canadiennes et les Canadiens à comprendre comment les émissions et les activités humaines influent sur leur vie et la météo d'aujourd'hui, à mesure que les changements se produisent.

De juin à septembre 2024, les climatologues d'ECCC ont analysé 37 des vagues de chaleur les plus chaudes dans 17 régions du Canada. Ils ont déterminé que les changements climatiques d'origine anthropique ont fait en sorte que, parmi ces vagues de chaleur :

5 ont été plus probables de se produire (au moins de 1 à 2 fois plus probables)

de se produire (au moins de plus probables) 28 ont été beaucoup plus probables de se produire (au moins de 2 à 10 fois plus probables)

de se produire (au moins de plus probables) 4 ont été considérablement plus probables de se produire (au moins 10 fois plus probables)

Pour en savoir plus : Comprendre les résultats

Alors que le climat mondial continue de se réchauffer en raison de l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le Canada se réchauffe environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Le printemps et l'été deviennent plus chauds, ce qui signifie que la fonte des neiges est plus précoce, que les vagues de chaleur sont plus dangereuses et que les conditions sont propices aux feux de forêt.

À compter de cet hiver, ECCC sera en mesure d'utiliser son système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes pour analyser le lien entre les changements climatiques d'origine anthropique et la probabilité d'épisodes de froid extrême. Des travaux d'élaboration du système d'analyse des précipitations extrêmes sont également en cours. Cette capacité devrait être offerte en ligne en 2025.

Les coûts directs et indirects des phénomènes météorologiques extrêmes sont considérables. Ces phénomènes peuvent entraîner des pertes de productivité, voire des décès. Une meilleure compréhension des causes et des effets des phénomènes météorologiques extrêmes (comme les vagues de chaleur, le froid extrême et les précipitations extrêmes) peut nous aider à mieux nous préparer aux urgences météorologiques, à mieux y réagir et à mieux nous rétablir une fois l'urgence passée. Selon de récentes études canadiennes :

Ces phénomènes censés survenir « une fois tous les 100 ans » se produisent plus fréquemment, et deviennent plus graves et plus coûteux. À ce chapitre, les années 2020, 2021, 2022 et 2023 se classent toutes parmi les 10 pires années, et sont dépassées seulement par les incendies de 2016 à Fort McMurray , les inondations de 2013 à Calgary et à Toronto , et la tempête de verglas de 1998 au Québec (source).

2023 se classent toutes parmi les 10 pires années, et sont dépassées seulement par les incendies de 2016 à , les inondations de 2013 à et à , et la tempête de verglas de 1998 au Québec (source). De 1983 à 2008, les assureurs ont versé en moyenne 400 millions de dollars par année en réclamations à la suite de sinistres catastrophiques. Or, depuis 2009, la moyenne annuelle a augmenté pour s'élever à près de 2 milliards de dollars (source).

2023 a été la 2 e année la plus chaude jamais enregistrée au Canada depuis 1948 (soit depuis le début des relevés de température à l'échelle du pays) (source).

année la plus chaude jamais enregistrée au depuis 1948 (soit depuis le début des relevés de température à l'échelle du pays) (source). De 1948 à 2023, les températures annuelles moyennes au Canada ont augmenté de 2,0 °C (source).

La population est invitée à surveiller régulièrement les prévisions météorologiques, à prendre au sérieux toutes les alertes météorologiques hivernales et à se préparer aux aléas météorologiques en élaborant un plan d'urgence ou en adaptant ses déplacements. La population canadienne peut télécharger l'application MétéoCAN afin de recevoir des notifications d'alertes météorologiques directement sur ses appareils mobiles. Les alertes météorologiques aident les Canadiennes et les Canadiens à se préparer aux phénomènes météorologiques violents, à sauver des vies et à réduire les répercussions sur les biens et les moyens de subsistance.

Les risques de mortalité pendant les épisodes de chaleur extrême sont plus élevés dans les villes canadiennes ayant de plus grandes proportions de ménages locataires et où les épisodes de chaleur extrême étaient moins fréquents - en particulier chez les personnes de plus de 65 ans (source).

Environnement et Changement climatique Canada est la source officielle de renseignements météorologiques et d'avertissements de temps violent du pays, et le Ministère s'engage à fournir des renseignements météorologiques précis et opportuns, y compris des avertissements de temps violent, à la population canadienne.

est la source officielle de renseignements météorologiques et d'avertissements de temps violent du pays, et le Ministère s'engage à fournir des renseignements météorologiques précis et opportuns, y compris des avertissements de temps violent, à la population canadienne. Les plus récentes prévisions et les derniers avertissements de temps violent sont accessibles sur le site Web Météo d'Environnement et Changement climatique Canada , l'application MétéoCAN (disponible pour les appareils Android et iOS), Radio-Météo et le service téléphonique Bonjour Météo (1-833-586-3836).

