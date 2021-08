TORONTO, le 24 août 2021 /CNW/ - La Société Alzheimer du Canada a annoncé un investissement de plus de trois millions de dollars en financement pour soutenir 26 chercheurs et leur équipe au Canada. La Société Alzheimer du Canada, l'un des centres de recherche les plus innovants sur les troubles neurocognitifs au Canada, s'emploie à aider les esprits les plus brillants et à faire passer leur travail du stade de l'idée à celui de l'impact.

« La recherche sur les troubles neurocognitifs au Canada est fortement sous-financée par rapport aux autres nations du monde, explique la Dre Saskia Sivananthan, chef de la direction scientifique de la Société Alzheimer du Canada. C'est pourquoi nous sommes engagés à investir dans de nouvelles idées en matière de recherche sur les troubles neurocognitifs pour que les millions de Canadiens touchés par l'une ou l'autre de ces maladies puissent avoir de l'espoir. »

Le financement de la Société Alzheimer du Canada appuiera 25 chercheurs qui se focalisent sur des domaines d'études importants, notamment :

Les causes, les facteurs de risque et la prévention des troubles neurocognitifs

Le diagnostic précoce et les outils de diagnostic émergents

Les thérapies, les traitements et l'amélioration des soins aux personnes atteintes

Le financement est octroyé pour des travaux de doctorat et de postdoctorat, ainsi que pour deux catégories de recherche uniques à la Société Alzheimer du Canada : la subvention « Preuve de concept » et la subvention « Nouveau chercheur ». Pour la première, 100 000 $ sont versés sur une période de 3 ans pour soutenir des chercheurs qui émettent des hypothèses audacieuses, innovantes et qui sortent des sentiers battus; pour la deuxième, 200 000 $ sont versés sur quatre ans pour soutenir des chercheurs émergents et renforcer la capacité dans le domaine des troubles neurocognitifs.

Les programmes de recherche de la Société Alzheimer du Canada sont directement éclairés par les expériences des personnes vivant avec un trouble neurocognitif et les proches aidants, grâce au groupe consultatif des personnes ayant une expérience vécue des troubles neurocognitifs de la SAC. Ce groupe examine, aux côtés d'experts de premier ordre sur les troubles neurocognitifs, les projets de recherche qui ont le plus grand potentiel de changer l'expérience de ces maladies au Canada.

Pour en apprendre plus au sujet des projets de recherche financés par la Société Alzheimer du Canada, veuillez vous rendre à : www.alzheimer.ca/Chercheurs

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le principal organisme de bienfaisance national œuvrant dans le domaine de la santé qui se consacre aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif au Canada. Active dans les communautés partout au Canada, la Société informe, offre des programmes et des services aux personnes ayant reçu un diagnostic et aux proches aidants. Le Programme de recherche de la Société Alzheimer est le bailleur de fonds principal de la recherche visant à mieux comprendre les causes des troubles neurocognitifs, améliorer les traitements et les soins et à trouver des remèdes curatifs.

SOURCE Société Alzheimer du Canada

Renseignements: Contact pour les médias : Amanda Carvalho, gestionnaire principale, Communications, Société Alzheimer du Canada, 1-800-616-8816, poste 2955, [email protected], www.alzheimer.ca

Liens connexes

www.alzheimer.ca