Des projets soutenus par le Fonds pour la large bande universelle permettront l'offre de services Internet haute vitesse à 1 257 foyers de Killarney, d'East Ferris, de Redbridge et de la Première Nation de Sagamok Anishnawbek

Des Ontariens en région rurale bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 30 mars 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la connexion à Internet. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès fiable à Internet haute vitesse puisque nous sommes nombreux à travailler, à apprendre et à demeurer en contact avec nos amis et nos familles depuis notre foyer. À l'heure actuelle, trop de Canadiens vivant dans des collectivités rurales et éloignées n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), afin de répondre aux besoins des Canadiens en matière d'Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Nickel Belt, Marc G. Serré, a annoncé, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, l'octroi d'un financement de plus de 2 millions de dollars à Vianet, à Blue Sky Net et à Bell pour offrir des services Internet haute vitesse en région rurale aux résidents de Killarney, d'East Ferris, de Redbridge et de la Première Nation de Sagamok Anishnawbek.

Le financement permettra de brancher :

176 foyers de la région de Killarney (Vianet, 576 000 $);

(Vianet, 576 000 $); 239 foyers d'East Ferris (Blue Sky Net, 881 000 $);

360 foyers de Redbridge (Blue Sky Net, 386 000 $);

(Blue Sky Net, 386 000 $); 482 foyers de la Première Nation de Sagamok Anishnawbek (Bell, 195 000 $).

Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans les cinq mois ayant suivi le lancement officiel, en novembre 2020, du FLBU, qui est assorti d'une enveloppe de 1,75 milliard de dollars. Les projets financés dans le cadre du FLBU, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, aideront à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour améliorer l'accès à la large bande en Ontario. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a approuvé plus de 4 060 projets d'infrastructure, à raison de plus de 2,85 milliards de dollars en investissement fédéral, dans des collectivités de l'Ontario. Ces investissements se traduisent par 481 kilomètres de routes nouvelles ou améliorées pour rendre les collectivités plus sécuritaires; par plus de 938 projets qui permettent aux résidents d'avoir accès à des sources d'eau potable plus propres et plus durables; et par l'aménagement de plus de 5 427 logements supplémentaires dans des communautés rurales pour que l'ensemble de la population de l'Ontario puisse avoir un endroit sûr où se sentir chez soi.

Citations

« Internet haute vitesse est essentiel à la prospérité des personnes résidant et travaillant dans les régions rurales de l'Ontario. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à 1 257 ménages de Killarney, d'East Ferris, de Redbridge et de la Première Nation de Sagamok Anishnawbek. Il contribuera à créer des emplois, à améliorer l'accès aux soins de santé et à l'apprentissage en ligne, et à maintenir le contact entre les gens et leurs proches. Notre gouvernement a engagé près de 242 millions de dollars dans 40 projets de connectivité en Ontario pour brancher plus de 87 000 ménages supplémentaires à un réseau Internet amélioré et plus rapide. Nous continuerons de faire des investissements comme celui-ci pour répondre aux besoins de tous les Canadiens en matière d'Internet haute vitesse. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef

« Cet investissement substantiel dans Internet haute vitesse de près de 576 000 $ est une excellente nouvelle et aura des retombées positives sur les nombreux résidents du Nord de l'Ontario, y compris ceux de la communauté de Killarney. La prospérité économique et sociale ne peut être atteinte sans que soient offertes aux résidents et aux entreprises des options accessibles et abordables en matière de large bande. Félicitations à tous les initiateurs des projets retenus et merci aux fournisseurs de services Internet locaux, c'est-à-dire Blue Sky Net, Vianet et Bell, de leur collaboration en vue de brancher encore plus de résidents du Nord. Il s'agit d'un exemple parfait des efforts qui sont conjugués dans le cadre du Fonds pour la large bande universelle pour mener à bien des projets prioritaires! »

- Le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Nickel Belt, Marc G. Serré

« C'est une annonce formidable pour Blue Sky Net et les habitants d'East Ferris et de Redbridge. Internet à large bande est un outil essentiel depuis des années, et la pandémie de COVID-19 a montré à quel point tout le monde avait besoin, maintenant plus que jamais, d'un accès fiable à Internet haute vitesse. L'impact sur la qualité de vie a été énorme au cours de la dernière année et, avec l'annonce d'aujourd'hui, plus de 230 foyers d'East Ferris et 360 foyers de Redbridge auront bientôt accès à un service Internet haute vitesse fiable qui leur permettra de travailler, d'apprendre et de rester en contact avec leurs proches depuis chez eux. »

- Le député de Nipissing-Timiskaming, l'honorable Anthony Rota

« La municipalité de Killarney est ravie du financement que reçoit Vianet pour ce projet et est heureuse de voir que le gouvernement fédéral accorde la priorité à l'amélioration des services à large bande dans les régions rurales et éloignées. Cet investissement dans l'infrastructure profitera grandement aux résidents et aux entreprises dans le cadre de leurs activités quotidiennes. »

- La mairesse de Killarney, Nancy Wirtz

« Au nom de la municipalité d'East Ferris, je tiens à remercier le gouvernement du Canada et tout particulièrement le député Anthony Rota de cet investissement crucial dans notre communauté. L'amélioration de l'accès à Internet est une priorité pour East Ferris, et l'annonce d'aujourd'hui constitue un autre grand pas vers l'atteinte de cet objectif. Nous sommes privilégiés de travailler avec des partenaires comme Blue Sky Net et le Spectrum Telecom Group (NetSpectrum); nous remercions donc tout spécialement toutes les personnes qui participent à la concrétisation de cet important projet. »

- La mairesse d'East Ferris, Pauline Rochefort

« Des réseaux de large bande de haute capacité rapides et fiables sont nécessaires à la relance postpandémique et à la création de possibilités sociales et économiques pour toutes les parties prenantes. Bell s'est engagée à accélérer son plan d'investissement - l'un des meilleurs dans l'industrie - au cours des deux prochaines années en vue d'offrir des connexions à large bande de calibre mondial à encore plus de communautés. Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement du Canada et d'investir afin de brancher les foyers de la Première Nation de Sagamok à Internet par fibre optique jusqu'au domicile, aux vitesses les plus rapides offertes sur le marché. »

- Le premier vice-président, ingénierie d'accès et déploiement du réseau, chez Bell Canada, Bruce Furlong

« Vianet est enchantée de cette annonce du gouvernement fédéral, au titre du Fonds pour la large bande universelle, qui permettra de moderniser notre réseau fixe sans fil existant à Killarney. Grâce à cet investissement, qui entraînera l'établissement d'un réseau de base offrant une vitesse d'un gigabit par seconde à la communauté, nous pourrons fournir un service à large bande plus rapide et plus fiable qui répond à l'objectif de vitesse du CRTC de 50/10 mégabits par seconde. Nous souhaitons remercier la ministre Monsef et le gouvernement fédéral de leur engagement envers la mise en place d'un réseau à large bande de qualité dans les régions rurales du Canada. Nous voulons également remercier le député Marc Serré ainsi que le canton pour leur appui à l'égard de ce projet. Nous espérons terminer ce projet rapidement afin d'améliorer les services offerts aux résidents de Killarney. »

- Le directeur du développement commercial de Vianet, Brian McCullagh

« Blue Sky Net travaille depuis des années à étendre la large bande dans le Nord de l'Ontario et s'est toujours tournée vers le gouvernement fédéral pour obtenir de l'aide. Ce projet ne fait pas exception. Nous bénéficions de l'intérêt et du soutien du Spectrum Telecom Group (NetSpectrum) en cette période où l'accès à la large bande est plus nécessaire que jamais, et nous sommes reconnaissants, une fois de plus, de pouvoir profiter de l'appui du gouvernement fédéral. Félicitations à la mairesse et au conseil d'East Ferris, ainsi qu'aux citoyens qui ont soutenu nos efforts, pour leur détermination sans borne à brancher leur communauté à Internet haute vitesse. L'appui continu de la Régie locale des services publics de Redbridge, qui poursuit le travail au nom de ses voisins pour améliorer l'accès à Internet dans la communauté, est également très précieux. »

- La directrice générale de Blue Sky Net, Susan Church

Les faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 1,75 milliard de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée le 15 mars 2021. On évalue actuellement les propositions.

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home