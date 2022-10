VANCOUVER, BC, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Ressources naturelles Canada

Le Canada possède d'abondantes ressources forestières susceptibles de soutenir une croissance économique sobre en carbone et la création d'emplois durables. La transformation d'arbres morts ou abîmés en bioproduits renouvelables et l'utilisation de produits du bois hybrides, voilà deux progrès dans l'utilisation de technologies innovantes en appui à la durabilité de l'environnement.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui deux contributions du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) qui, par des investissements ciblés dans des technologies de pointe, aide le secteur forestier canadien à améliorer sa compétitivité économique et sa performance environnementale. Ainsi, le programme verse 1,14 million de dollars à Deadwood Innovations et à la Nak'azdli Development Corporation (NDC) pour la construction et l'optimisation d'une usine pilote où sera déployé un procédé novateur pour transformer des fibres de bois mort ou abîmé qui sont sous-utilisées en produits de bois d'ingénierie à valeur ajoutée. ITIF verse aussi 4,25 millions de dollars à Tolko Industries Ltd. (Tolko) pour aider ce fabricant de produits de contreplaqué de base à se diversifier dans les produits du bois spécialisés, industriels et d'ingénierie.

En partenariat avec la Première Nation Nak'azdli Whut'en, Deadwood Innovations et NDC ont aménagé une usine pilote à la scierie Tl'oh Forest Products située à Fort St. James, en Colombie-Britannique. L'usine permettra de valoriser des fibres sous-utilisées pour soutenir la diversification économique locale et la création d'emplois et pour limiter au minimum les risques de feux de forêt. En outre, la coentreprise travaille en ce moment avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour commercialiser ces produits du bois dans le cadre du programme provincial de bioéconomie forestière autochtone ( Indigenous Forest Bioeconomy Program ).

Toujours avec le soutien d'ITIF, Tolko entend utiliser de l'équipement innovant pour fabriquer de nouveaux produits du bois à valeur ajoutée dans une optique de durabilité écologique. En plus de maximiser la valeur des activités de Tolko, ce projet augmentera également l'offre de matériaux de construction à faibles émissions de carbone produits au Canada.

Les deux projets ouvriront de nouvelles possibilités d'emploi dans le secteur forestier et contribueront au développement économique des collectivités locales et à la mise au point de produits et de technologies innovants qui favorisent une économie sobre en carbone.

« Le secteur forestier canadien soutient la croissance économique et des milliers d'emplois dans tout le pays. Par le biais d'initiatives comme le programme ITIF et de projets de financement comme ceux annoncés aujourd'hui, le gouvernement du Canada travaille en collaboration à l'avancement de technologies novatrices qui rendront notre secteur forestier plus compétitif et plus durable grâce à l'utilisation de fibres de bois mort ou abîmé et de produits du bois hybrides. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le programme ITIF nous a permis d'obtenir les contributions requises pour concevoir, construire et développer notre technologie de modification du bois jusqu'à l'étape du projet pilote. L'aide financière a comblé un déficit pour notre jeune entreprise de technologies forestières et nous a aidés à nous préparer au processus de diligence raisonnable nécessaire à la commercialisation. Deadwood et Nak'azdli Whut'en sont sur le point d'apporter des changements durables et utiles dans le secteur forestier; nous sommes sincèrement reconnaissants à la brillante équipe d'ITIF pour son soutien. »

Owen Miller

Président, Deadwood Innovations

« Grâce au soutien du programme ITIF, le projet de Deadwood Innovations se rapproche de l'étape de la commercialisation. Ce projet, qui permettra de créer des emplois et de poursuivre la marche vers un secteur forestier écologiquement durable, est de la plus haute importance pour la communauté. »

John-Paul Wegner

Directeur général, Nak'azdli Development Corporation

« Tolko est reconnaissante de l'aide financière reçue du programme ITIF qui lui permettra de continuer à développer des produits novateurs pour ses clients. Par cette contribution, le gouvernement du Canada montre l'importance qu'il attache à l'avenir de l'industrie forestière canadienne et permettra à Tolko de continuer à répondre aux demandes du marché pour des produits forestiers obtenus de façon durable, et ce, tout en préservant les emplois en Colombie-Britannique. »

Brad Thorlakson

Président-directeur général, Tolko

