Des progrès importants au bénéfice de l'ensemble des Québécoises et Québécois

La société d'État enregistre un bénéfice net de 2 663 M$ en 2024

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec fait le bilan de 2024 et met en lumière plusieurs progrès réalisés au cours de la dernière année. Le bénéfice net a atteint 2 663 M$, malgré la faible hydraulicité persistante et les températures historiquement douces observées au Québec.

Deux facteurs ont été déterminants dans ces résultats :

La persistance de la faible hydraulicité a conduit à une gestion serrée des stocks énergétiques en 2023 et en 2024. Cette situation a entraîné une baisse des ventes hors Québec. Malgré cela, la stabilité du prix moyen obtenu à l'exportation a été maintenue grâce à l'exécution judicieuse de la stratégie de couverture des prix de l'énergie, avec un prix moyen de 9,9 ¢/kWh. L'année 2024 a été marquée par les températures les plus chaudes jamais enregistrées au Québec. Près de 90 % des journées de l'hiver 2023-2024 ont connu des températures au-dessus des normales climatiques, ce qui a eu une incidence défavorable sur les ventes au Québec.

En 2024, Hydro-Québec a contribué aux revenus du Québec à hauteur de 4,0 G$. Un dividende de 2,0 G$ a été remis au gouvernement. Les ventes d'électricité au Québec se sont élevées à 14 079 M$ et celles hors Québec à 1 499 M$.

« Dans un contexte où les précipitations ont été inférieures à la normale et où l'année a été exceptionnellement chaude, nous avons eu une performance qui se situe dans le haut de nos projections » souligne Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec.

Avancées du Plan d'action 2035 en 2024

Fidèle à sa mission, Hydro-Québec a franchi des jalons importants dans la mise en œuvre de son Plan d'action 2035.

En 2024, la durée moyenne des pannes a été réduite de plus de 50 % et le délai moyen de traitement des demandes concernant les trois types de travaux liés aux raccordements les plus courants a diminué de 20 %. Les initiatives en efficacité énergétique ont permis d'augmenter les économies d'énergie de plus de 30 %, contribuant ainsi à limiter la construction de nouvelles infrastructures et à maintenir les tarifs avantageux pour les années à venir.

L'année 2024 a également été marquée par la mise en place de solides fondations pour la transition énergétique et la création de richesse collective au Québec. Hydro-Québec a engagé un dialogue enrichissant avec la population, le monde municipal et les parties prenantes, afin de recueillir leurs idées concernant notre Plan d'action et leurs attentes par rapport à nos pratiques. Ce dialogue a permis de développer des initiatives porteuses, telles que la nouvelle Stratégie de développement éolien et les ententes de partenariat associées pour un total de 5 000 MW.

La réconciliation économique et le renforcement des relations avec les communautés autochtones ont été au cœur des priorités de l'entreprise. Une stratégie a été mise en œuvre pour permettre pleinement aux communautés des Premières Nations et des Inuit de participer aux les grands projets d'infrastructure, afin qu'elles puissent en tirer des bénéfices tangibles et durables.

Enfin, Hydro-Québec a conclu une entente de principe avec Terre-Neuve-et-Labrador, jetant les bases d'un partenariat gagnant-gagnant pour assurer la sécurité énergétique du Québec pour les 50 prochaines années.

« Le Plan d'action est en marche. En 2024, la qualité du service aux clients s'est améliorée, nous avons progressé en efficacité énergétique et nous avons lancé différents projets qui vont permettre d'assurer la sécurité énergétique du Québec et la qualité du service. Mais il reste beaucoup de travail à faire pour atteindre les objectifs du Plan » indique Michael Sabia, président-directeur général.

Pour plus d'information, veuillez consulter le rapport annuel 2024 disponible sur notre site Web, https://www.hydroquebec.com/a-propos/publications-rapports/rapport-annuel.html.

