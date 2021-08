OTTAWA, ON, le 24 août 2021 /CNW/ - Des policiers dévoués de la Police régionale de York (PRY) et de la Sûreté du Québec (SQ) sont mis à l'honneur aujourd'hui pour leurs exceptionnelles enquêtes sur des crimes commis contre des banques au Canada, leurs employés et leurs clients.

L'Association des banquiers canadiens présente la Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire annuellement, en deux volets : une récompense individuelle et une récompense de groupe. La récompense individuelle de 2020 est remise à la détective Rosa Sposato de la PRY pour son enquête réussie sur des activités de fraude sous forme de prises de contrôle de comptes et de vols d'identité. La récompense de groupe de 2020 est remise à neuf policiers de la SQ pour avoir brillamment contrecarré les activités illicites d'un réseau de crime organisé interprovincial. Les récompenses sont remises aujourd'hui à Ottawa, dans le cadre de la conférence virtuelle de l'Association canadienne des chefs de police.

« Ces médailles sont pour nous le moyen de souligner le travail d'enquête minutieux effectué par les policiers, ainsi que leur collaboration avec les banques, dans l'objectif de protéger les citoyens contre le crime financier », note Adrian White, directeur, Crimes financiers, à l'Association des banquiers canadiens. « Les banques travaillent de concert avec les forces de l'ordre, continuent à adopter des techniques de pointe et demeurent vigilantes en vue d'assurer la protection à long terme des clients. Félicitations aux lauréats de 2020 pour la bravoure, le dévouement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve. »

Les récipiendaires

Crime organisé - Détective Rosa Sposato, Police régionale de York (récompense individuelle)

Entre mars 2019 et mars 2020, un groupe international du crime organisé a commis plus de 200 infractions dans la région de York, dans la région métropolitaine de Toronto et à l'échelle du Canada. Ces actes criminels ont causé une perte de plus de huit millions de dollars. Les criminels ont réussi à mettre la main sur les renseignements de clients de banque et de leurs comptes, dont des marges de crédit hypothécaires, au moyen de fausses cartes d'identité obtenues de sources illégales sur le Web profond et à travers des employés de banque et de gouvernement corrompus, qui, depuis, ont été licenciés et inculpés.

L'affaire a été signalée à la Police régionale de York, qui a lancé le projet HELOC et a nommé la détective Rosa Sposato comme principale enquêteuse. La détective Sposato a collaboré avec les institutions financières et leur a fourni des renseignements en temps réel, leur permettant de mettre fin aux transactions frauduleuses et de réduire les pertes. Grâce aux efforts collaboratifs de la détective Sposato et à sa bonne communication, de multiples collaborateurs à ces crimes ont été identifiés et la principale suspecte a été arrêtée, de même que des acteurs clés qui constituaient le cerveau derrière la prise de comptes et d'autres stratagèmes. Par ailleurs, cette enquête a mené à la découverte d'autres activités criminelles perpétrées par le groupe, ce qui a permis des arrestations additionnelles.

Crime organisé - Sûreté du Québec (récompense de groupe)

Sergent Samuel Brazeau

Sergent Jean-François Fracheboud

Sergente Audré Giordanengo

Sergente Geneviève Guérin

Sergent Nicolas Lavoie

Sergente Valérie Poitras

Sergent Érick Roy

Sergent Simon Salois

Sergente Catherine Soulières

Entre mai 2016 et juillet 2018, les membres d'un groupe criminel interprovincial ont utilisé des pièces d'identité falsifiées afin de se faire passer pour des clients d'institutions financières. Près de 100 dossiers ont été découverts entre le Québec et l'Ontario, représentant des pertes de plus d'un million de dollars. Au moyen de renseignements reçus de la part d'une agence fédérale, la SQ a déterminé que ces criminels acquéraient le logo (hologramme) figurant sur les cartes d'assurance maladie du Québec avec l'intention de s'en servir pour créer des pièces d'identité contrefaites de grande qualité et de les vendre sur le Web profond. Ces renseignements ont mené à la création du projet OPTIQUE.

Au cours de l'enquête, les agents de la SQ obtiennent des coordonnées de connexion liées à un site du Web profond, où sont déposés les renseignements personnels de citoyens en lien avec cette enquête. L'équipe a obtenu une ordonnance judiciaire de destruction de ces renseignements personnels appartenant à des citoyens canadiens afin de protéger leur identité et leurs données. C'était la première fois qu'une telle ordonnance extraordinaire était émise au Québec. Collaborant de près avec les enquêteurs du crime financier des principales institutions financières, la SQ a effectué des centaines d'heures de suivi, a exécuté des mandats de perquisition et a découvert des centaines de trousses de vol d'identité dans la résidence de l'un des suspects.

Grâce à cette collaboration entre institutions financières et forces de l'ordre, deux groupes de criminels très actifs ont fait l'objet d'enquêtes et d'arrestations. Aussi, les activités criminelles d'autres groupes ont été entravées. Plus important encore, les milliers de citoyens dont le profil a été compromis ont été identifiés. Ces données ont été diffusées au sein du secteur et des agences gouvernementales afin de mitiger les risques et de protéger l'intégrité de nos systèmes d'identification fédéral et provinciaux.

Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire

Depuis sa création en 1972, la Médaille d'honneur a été remise à 279 policiers de partout au Canada, qui ont fait preuve de bravoure, de dévouement et d'autres réalisations remarquables dignes de mention dans la lutte contre le crime visant le secteur bancaire au Canada. Les lauréats sont mis en nomination par leurs pairs, par des organismes d'application de la loi ou par des banques membres, de partout au Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de la Médaille sur www.cba.ca/médaille.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

