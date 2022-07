Des membres parlent de leur rétablissement ainsi que du soutien et de l'accueil qu'ils ont reçus aux réunions des AA.

NEW YORK, 8 juillet 2022 /CNW/ - Les principes des Alcooliques anonymes favorisent les idéaux de participation, d'inclusion et d'unité chez les membres et dans les groupes.

Depuis la fondation des Alcooliques anonymes, il y a 87 ans, des personnes venues de tous les groupes et milieux sociaux ont trouvé dans l'association des Alcooliques anonymes l'aide et l'espoir dont elles avaient besoin pour résoudre leur problème d'alcool. Parmi ces membres se trouvent les personnes LGBTQ+ qui relatent leurs expériences dans la brochure intitulée Les alcooliques LGBTQ des AA.

Les AA forment une communauté où sont représentés tous les milieux et « toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ». Aux personnes qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers et en questionnement (LGBTQ), les AA offrent une main tendue, un cœur ouvert et un programme de rétablissement qui sauve des vies et qui s'adresse à quiconque cherche une solution à son problème d'alcool. Irving, un membre des AA, explique : « La seule condition pour être membre des AA est le désir d'arrêter de boire. Je n'avais plus à craindre que mon orientation sexuelle soit un problème, un sombre secret à dissimuler. J'avais un désir sincère d'arrêter de boire. C'était tout ce qui comptait. Les gens dans les réunions ne se préoccupaient pas que je sois gay. Nous avions le même objectif commun : demeurer abstinents. J'ai toujours été accueilli chaleureusement et on me disait à chaque fois : 'Reviens, ça marche'. »

Un membre des AA qui est non-binaire raconte : « Vers la fin de ma deuxième année, j'ai trouvé un autre alcoolique qui s'identifiait comme moi. Nous allions en ville en voiture afin d'assister à une réunion des AA pour membres LGBTQ+. Nous nous sommes liés d'amitié avec quelques membres et un réseau d'entraide à commencer à prendre forme autour de nous. » (Extrait de "The Need to Identify" ("Le besoin de s'identifier »), magazine AA Grapevine, octobre 2021.)

Chez les AA, nous croyons que l'alcoolisme est une maladie qui ne fait aucune distinction d'âge, de sexe, de race, d'argent, d'occupation ou d'éducation. L'expérience nous a appris que n'importe qui peut être un alcoolique. Et n'importe qui, sans l'ombre d'un doute, est le bienvenu chez les AA s'il désire arrêter de boire.

Beaucoup d'alcooliques LGBTQ+ sont tout à fait à l'aise dans n'importe quel groupe des AA. Toutefois, certains membres préféreront fréquenter des groupes spéciaux pour la communauté LGBTQ+ où ils auront moins de difficulté à s'identifier. Quiconque désire assister à une réunion des AA peut en trouver une dans sa région en contactant le Bureau de service ou l'Intergroupe local des AA ou encore en téléchargeant l'application Meeting Guide. L'application permet à l'utilisateur de chercher les réunions LGBTQ+ en ligne ou en personne.

Les alcooliques anonymes sont là pour quiconque désire arrêter de boire. Pour en savoir plus sur les AA, visitez www.aa.org/fr.

