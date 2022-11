GATINEAU, QC, le 25 nov. 2022 /CNW/ - La conservation et la restauration de la nature sont essentielles pour protéger la biodiversité et les espèces en péril. La protection de la nature est aussi capitale pour s'attaquer aux changements climatiques et maintenir une économie forte et durable. Les Canadiens, y compris les peuples autochtones, sont tributaires de la nature pour subvenir à leurs besoins en nourriture, en eau propre, en air respirable et bénéficier d'un climat où il fait bon vivre. Ainsi, le Canada est résolu à travailler avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, avec les administrations municipales et avec d'autres partenaires afin de progresser vers l'atteinte des objectifs en matière de conservation, en particulier son engagement de protéger 25 p. 100 des terres, de l'eau douce et des océans d'ici 2025, en visant 30 p. 100 d'ici 2030.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, en compagnie de l'honorable Dana Skoropad, ministre de l'Environnement de la Saskatchewan et d'Andrea Lafond, directrice générale de la Meewasin Valley Authority, a annoncé la reconnaissance de neuf autres mesures de conservation efficaces par zone et de sept zones protégées. Ces zones ont été ajoutées à la Base de données canadienne des aires protégées et de conservation.

Ces autres mesures de conservation efficaces par zone et ces zones protégées représentent plus de 640 hectares faisant partie des 6 700 hectares du territoire Meewasin, un corridor écologique de terres conservées dans la région de Saskatoon. Ensemble, ces zones favorisent la conservation de la biodiversité en région urbaine.

L'objectif de la Saskatchewan de protéger 12 p. 100 des terres et de l'eau de la province appuie les objectifs du Canada en matière de conservation. En travaillant ensemble, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan et la Meewasin Valley Authority font progresser les efforts de conservation, s'attaquent aux changements climatiques et s'efforcent de freiner la perte de biodiversité.

Les efforts du Canada pour protéger plus de nature arrivent à point nommé, alors qu'il se prépare à accueillir le monde entier à l'occasion de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, à Montréal, au Québec, du 7 au 19 décembre. Cette grande conférence est l'occasion pour le Canada de montrer son leadership soutenu et de collaborer avec ses partenaires internationaux et les peuples autochtones à la prise de mesures pour conserver la nature et freiner la perte de biodiversité sur la planète.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui représente un important pas en avant pour la protection de la nature en Saskatchewan. Je tiens à saluer le gouvernement de la Saskatchewan qui fait preuve de leadership en démontrant les bienfaits de la conservation et de la biodiversité au moyen des autres mesures de conservation efficaces par zone dans la province. C'est ce que nous aimerions voir de la part de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, alors que nous nous préparons à accueillir, le mois prochain, la grande conférence sur la biodiversité, la COP15, et que nous continuons à soutenir le renforcement des efforts de conservation à l'échelle nationale et internationale. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Saskatchewan est fière d'avoir mis en place le plus grand nombre d'autres mesures de conservation efficaces par zone parmi l'ensemble des provinces et des territoires du Canada. Nous avons un solide réseau de zones protégées et conservées, et l'annonce d'aujourd'hui nous rapproche encore plus de notre objectif de conserver 12 p. 100 des terres et des eaux de la Saskatchewan d'ici 2025. Nous reconnaissons l'importance de la conservation, car un environnement sain renforce notre résilience aux changements climatiques, protège la biodiversité et maintient notre économie forte. »

- L'honorable Dana Skoropad, ministre de l'Environnement de la Saskatchewan

« La Meewasin Valley Authority (Meewasin) est un partenariat unique réunissant des administrations et des gouvernements infranationaux, dont le gouvernement de la Saskatchewan, la Ville de Saskatoon et l'Université de la Saskatchewan, et visant à conserver les ressources culturelles et naturelles pour les générations d'aujourd'hui et de demain. La vallée Meewasin est un corridor écologique dans la région de Saskatoon, la 17e plus grande agglomération urbaine au Canada. Meewasin est fière que la Saskatchewan montre le chemin en ce qui concerne les autres mesures de conservation efficaces par zone, particulièrement à Saskatoon, une région qui connaît une croissance rapide avec plus de 328 000 personnes vivant à moins de 15 kilomètres de son territoire de compétence. Meewasin est ravie qu'ECCC reconnaisse le rôle d'intendance soutenu que joue notre organisation depuis plus de 40 ans. Nous sommes très heureux de participer à la COP15 et d'y présenter nos mesures locales et leurs répercussions à l'échelle mondiale en matière de durabilité et de biodiversité. »

- Andrea Lafond, directrice générale, Meewasin Valley Authority

« Aux côtés de Meewasin, la Ville de Saskatoon est fière de jouer un rôle central dans la conservation de zones naturelles sur son territoire et dans la région. Nous avons travaillé de façon concertée pour répertorier des zones protégées et conservées à Saskatoon et dans la région afin de contribuer à la protection et à la préservation de ces territoires pour les générations futures. La reconnaissance d'ECCC témoigne de nos efforts collectifs et des années de collaboration à titre de partenaires. »

- Lynne Lacroix, directrice générale, Division des services communautaires, Ville de Saskatoon

Faits en bref

Les autres mesures de conservation efficaces par zone jouent un rôle essentiel dans le plan du Canada visant à soutenir les objectifs de conservation des provinces et des territoires, et font partie de l'approche globale de conservation de la biodiversité du gouvernement du Canada en vue d'atteindre les objectifs nationaux et internationaux.

Les autres mesures de conservation efficaces par zone se trouvent dans des endroits où des propriétaires fonciers et des gestionnaires de terres font une gestion de façon à assurer la conservation de la biodiversité, même si cette gestion ne vise pas principalement la conservation (p. ex. terres destinées à l'élevage, aires de loisirs, lieux historiques, etc.)

La Saskatchewan est un leader au Canada et sur la scène mondiale en ce qui concerne les autres mesures de conservation efficaces par zone, avec la reconnaissance de 1,3 million d'hectares, principalement des prairies herbeuses indigènes gérées à des fins de production de bovins de boucherie, qui donnent des résultats à long terme en matière de biodiversité.

La principale différence entre une zone protégée et une autre mesure de conservation efficace par zone est le but de la gestion. L'objectif principal d'une zone protégée est la conservation de la biodiversité. Les autres mesures de conservation efficaces par zone sont gérées à d'autres fins, d'une manière qui permet aussi la conservation de la biodiversité.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

