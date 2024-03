GATINEAU, QC, le 22 mars 2024 /CNW/ - La nature joue un rôle essentiel dans la régulation, et contribue à soutenir la santé et le bien-être. La conservation des espaces naturels offre aux Canadiens davantage d'occasions de se rapprocher de la nature et constitue l'une des mesures les plus importantes que nous puissions prendre pour freiner l'appauvrissement continu de la nature et de la biodiversité.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a félicité le district régional de Central Okanagan (DRCO), en Colombie-Britannique, pour sa contribution à la conservation de la biodiversité au Canada. Le district régional a officiellement reconnu 25 parcs régionaux comme faisant partie du réseau national de conservation du Canada, renforçant ainsi l'engagement du DRCO envers la conservation de la nature. La superficie combinée de ces parcs représente 2 114 hectares et figure désormais dans la base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC). Équivalente à 21,1 kilomètres carrés, la superficie totale est également plus grande que la ville de Victoria, la capitale provinciale de la Colombie-Britannique.

Les données scientifiques démontrent que la conservation et la restauration de la nature sont essentielles pour freiner et inverser la perte de biodiversité, protéger les espèces en péril et lutter contre les changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a lancé la plus vaste campagne de conservation de la nature de l'histoire du Canada, soutenue par des investissements de plus de cinq milliards de dollars, dans le but de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. Il est possible d'y parvenir en collaborant avec des partenaires, y compris d'autres ordres de gouvernement, des groupes autochtones et des organisations non gouvernementales de protection de l'environnement.

En travaillant ensemble pour reconnaître la valeur de davantage de zones sur le plan de la biodiversité, le Canada continuera à renforcer et à construire un réseau de conservation plus inclusif qui reconnaît les mesures de conservation dans toutes les administrations. Ensemble, nous aurons une image plus claire et plus complète de la conservation de la biodiversité à l'échelle du pays.

Le DRCO est un précurseur en déclarant ainsi ses aires protégées et de conservation à l'échelle locale directement dans la base de données nationale. Il s'agit d'un excellent exemple de ce que les administrations régionales et municipales peuvent faire pour contribuer de manière significative aux objectifs de conservation nationaux et internationaux. L'avenir repose sur la collaboration entre tous et l'action immédiate.

« Les espaces verts locaux, tels que les parcs régionaux et municipaux, permettent aux Canadiens de s'éloigner de l'agitation de la vie quotidienne et de se rapprocher d'eux-mêmes, de leurs proches et de la nature. Ces zones jouent également un rôle important dans la conservation de la biodiversité dans l'ensemble du pays, et je tiens à féliciter le district régional de Central Okanagan d'avoir adopté et soutenu les objectifs de conservation du Canada. Cet engagement nous a permis de nous rapprocher de l'objectif de conservation de 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, et chaque geste compte dans la réalisation de cet important travail. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le district régional de Central Okanagan, situé sur les terres traditionnelles, ancestrales et non cédées du peuple syilx/Okanagan, s'est engagé à préserver la biodiversité de notre région pour les générations futures. Nous continuons à donner la priorité aux efforts de conservation locaux afin de mettre en valeur nos paysages à couper le souffle et de protéger les habitats vitaux des espèces en voie de disparition. Cette reconnaissance nationale de la vaste étendue de nos parcs naturels met en évidence notre engagement à lutter contre les changements climatiques tout en créant des occasions pour les gens de se rapprocher de la nature. »

- Loyal Wooldridge, président du comité, district régional de Central Okanagan

Le réseau d'aires protégées et de conservation du Canada aide à protéger l'habitat des espèces sauvages et à préserver des écosystèmes sains et résilients, ce qui contribue au rétablissement des espèces en péril.

aide à protéger l'habitat des espèces sauvages et à préserver des écosystèmes sains et résilients, ce qui contribue au rétablissement des espèces en péril. Les forêts et les milieux humides intacts capturent et stockent également le dioxyde de carbone et peuvent aider à protéger les collectivités des effets des changements climatiques.

Les espaces verts protégés à l'échelle locale contribuent au réseau de conservation du Canada et aident les Canadiens à se rapprocher de la nature près de chez eux, dans les zones urbaines et périurbaines.

et aident les Canadiens à se rapprocher de la nature près de chez eux, dans les zones urbaines et périurbaines. Le district régional de Central Okanagan (DRCO) est l'un des 27 districts régionaux, une structure gouvernementale unique dans la province de la Colombie-Britannique. Le DRCO fournit une variété de services à plus de 235 000 personnes, y compris dans deux zones électorales, quatre municipalités et la Première Nation de Westbank .

. Les parcs régionaux de l'Okanagan sont uniques en ce sens que la région est considérée comme un « point chaud » en matière de biodiversité, car elle sert d'habitat unique à des espèces sauvages que l'on trouve nulle part ailleurs dans le pays. La Colombie-Britannique compte plus de 1 597 espèces désignées comme étant en péril, et 48 d'entre elles se trouvent dans les limites du DRCO.

Le système de parcs du DRCO, qui fêtera son 50e anniversaire en 2024, offre plus de 2 100 hectares de parcs dans 30 parcs régionaux, dont plus de 86 kilomètres de sentiers désignés et dix parcs avec accès à des lacs, ainsi que 20 parcs communautaires dans les deux circonscriptions électorales. Le personnel des services aux visiteurs propose des activités, des événements et des programmes conçus pour célébrer la nature, apprendre à la connaître et s'en rapprocher.

