GRAND SUDBURY, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - Le Canada est déterminé à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir le secteur des ressources naturelles.

Marc Serré, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 3 millions de dollars à Envoy Energy (en anglais seulement) pour l'aménagement de trois stations de gaz naturel dans le nord de l'Ontario. En l'aidant à passer du diesel au gaz naturel comprimé (GNC), ces stations mettront l'industrie du camionnage sur la voie d'un avenir propre.

Les nouvelles stations de gaz naturel seront installées dans des stations-services à Nipigon, Hearst et Cochrane. Elles comprendront des installations de stockage sur place ainsi que des pompes faciles à utiliser offrant tout ce dont les conducteurs de poids lourds ont besoin pour faire le plein le long de la Transcanadienne.

À l'heure actuelle, le gaz naturel comprimé est l'un des carburants de transport les plus écologiques sur le marché pour les véhicules qui parcourent de longues distances. Ce type de gaz produit 25 % moins d'émissions de gaz à effet de serre (GES) que les autres produits pétroliers et élimine plus de 90 % des contaminants des gaz d'échappement des camions traditionnels à moteur diesel. Le GNC peut également être produit à partir de gaz naturel renouvelable, en utilisant des déchets comme les gaz d'enfouissement et les déchets solides municipaux pour produire un carburant émettant 80 % moins de GES. L'utilisation du gaz naturel peut également réduire de près de moitié les coûts de carburant.

Le financement fédéral provient de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada, qui investit dans l'aménagement de stations de ravitaillement en gaz naturel le long des routes de transport principales, offrant ainsi aux entreprises de transport des options plus écologiques pour transporter leurs marchandises. Cet investissement porte à 22 le nombre de stations de gaz naturel financées par le gouvernement fédéral le long des principaux corridors de transport de marchandises. Grâce aux investissements annoncés aujourd'hui, les exploitants de nos parcs de véhicules de transport de marchandises pourront opter pour des véhicules au gaz naturel moins polluants dès maintenant et se préparer à passer au gaz naturel renouvelable à mesure que l'offre augmentera au Canada.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les véhicules électriques (VE) plus abordables et les infrastructures de recharge plus facilement accessibles, notamment par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et par l'installation de bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Ces fonds soutiennent également l'installation de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret, l'installation de stations d'hydrogène dans les centres métropolitains, la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. Enfin, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces mesures complètent le plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, qui propose d'accélérer davantage l'adoption des VEZ par l'octroi d'un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures et d'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir plus vert, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations



« L'industrie du camionnage joue un rôle important dans l'édification d'un avenir fondé sur les énergies peu émettrices. En investissant dans des entreprises comme Envoy Energy, nous offrons aux entreprises de transport des options plus écologiques pour atteindre les destinations voulues. »

Marc Serré

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada

Député de Nickel Belt



« Le réseau des stations de GNC et de GNR de la Transcanadienne fournira les infrastructures de ravitaillement dont les conducteurs de camions lourds de classe 8 ont besoin pour rouler en toute confiance d'un bout à l'autre du pays. Il permettra aussi de réduire l'empreinte carbone d'un plus grand nombre de véhicules. »

James Ro

Président, Envoy Energy

