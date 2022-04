L'obligation sociale de la Ville de Toronto remporte le titre de l'obligation sociale de l'année - catégorie autorités locales / municipalités - BMO est cochef de file

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW/ - L'obligation sociale de la Ville de Toronto, l'obligation durable de la Banque mondiale et l'obligation durable de la Ville de Vancouver ont été reconnues aujourd'hui par les prix pour les obligations 2022 d'Environmental Finance (Environmental Finance Bond Awards) dans les catégories de l'obligation sociale de l'année - autorités locales / municipalités, de l'obligation durable de l'année - entités supranationales et de l'obligation durable de l'année - autorités locales / municipalités. BMO Groupe financier a agi comme cochef de file pour les émissions de la Ville de Toronto et de la Banque mondiale, et comme cochef de file teneur de livres pour l'émission de l'obligation durable de la Ville de Vancouver.

L'obligation sociale de la Ville de Toronto est la deuxième obligation sociale de la ville, après l'émission inaugurale de juin 2020 de la toute première obligation sociale d'une administration publique canadienne émettrice - que BMO a également dirigée. L'obligation sociale, émise dans le cadre régissant les débentures sociales de la Ville de Toronto, fait partie d'un programme visant à promouvoir des résultats socioéconomiques positifs, allant du logement abordable et de l'accès aux infrastructures et services essentiels, au progrès socioéconomique et à l'autonomisation.

L'obligation durable de la Banque mondiale est une obligation mondiale pour le développement durable de 8 milliards de dollars, à taux fixe, à deux tranches de 2 et 7 ans, lancée en avril 2021. La Banque mondiale émet des obligations de développement durable sur les marchés financiers internationaux depuis plus de 70 ans pour financer des programmes et des activités qui ont des retombées positives. BMO est fier d'être un cochef de file de cette émission. Les obligations de la Banque mondiale sont conformes aux Lignes directrices applicables aux obligations durables publiées par l'International Capital Market Association et elles soutiennent le financement d'une combinaison de projets, de programmes et d'activités verts et sociaux.

L'obligation durable inaugurale de la Ville de Vancouver a été la première émise par une administration municipale canadienne. Le produit de l'obligation de 100 millions de dollars canadiens (81 millions de dollars américains) sert à financer des projets admissibles tels que des bâtiments écologiques, le renouvellement et la mise à niveau de l'égout principal et d'une caserne de pompiers, l'infrastructure des rues et des ponts, un programme d'accessibilité donnant accès aux services essentiels, un programme d'intervention en cas d'urgence climatique et un programme d'entretien des digues.

« En tant que cochef de file, nous sommes heureux de la reconnaissance que l'obligation sociale de la Ville de Toronto, l'obligation durable de la Banque mondiale et l'obligation durable de la Ville de Toronto ont reçue d'Environmental Finance, a déclaré Jonathan Hackett, chef, Finance durable de BMO. Ces transactions sont des exemples de premier plan en matière de finance durable et nous pensons qu'elles serviront de catalyseur à d'autres, qui explorent le financement social et durable. BMO se réjouit d'être un chef de file aux côtés de ses clients dans ce domaine, un domaine qui s'aligne si étroitement sur notre raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

BMO est un leader reconnu de la durabilité

Carboneutre dans ses activités depuis 2010, BMO a annoncé son ambition climatique en mars 2021 avec un engagement à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 aux entreprises qui visent des résultats durables. BMO vise à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre et, depuis décembre 2019, la Banque a octroyé des prêts verts et liés à la durabilité à des entreprises de divers secteurs qui visent des objectifs tels que la décarbonisation, la diversité et l'inclusion, et la santé et la sécurité. Pour aider les clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie, en 2021, BMO a mis sur pied l'équipe Transition énergétique et l'Institut pour le climat de BMO.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, dont la liste du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, le palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights, l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability World Index et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le dernier Rapport de durabilité de la Banque. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour connaître l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter sa page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,02 billion de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

