Des nouveautés dans la réglementation de la chasse sportive

QUÉBEC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs s'est engagé à publier les nouvelles dates de chasse le 15 décembre qui précède l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires afin d'offrir de la prévisibilité aux chasseurs et aux gestionnaires de territoires pour les deux prochaines saisons de chasse s'étendant du 1er avril 2024 au 31 mars 2026. Cet engagement est prévu dans le Plan d'action gouvernemental en matière d'allégement réglementaire et administratif.

De nouvelles dispositions pour les périodes de chasse aux petits et aux gros gibiers dans les zones de chasse et les territoires fauniques du Québec sont maintenant disponibles. Cette mise à jour vise uniquement les dates de périodes de chasse et les segments de population de gibiers dont la récolte est autorisée, dans les zones et les territoires fauniques du Québec.

Nous vous invitons à consulter le site Web pour y découvrir les dates de périodes de chasse mises à jour afin de bien planifier vos activités.

