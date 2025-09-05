Des municipalités du Québec et du Vermont unissent leurs voix pour demander le retrait des tarifs douaniers

GRANBY, QC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Vermont Mayors Coalition (VMC) unissent leur voix pour la levée des tarifs douaniers qui affectent directement les communautés de part et d'autre de la frontière. Les élues et élus municipaux constatent les effets concrets de ces mesures sur leurs économies locales, leurs entreprises et leurs citoyennes et citoyens.

Les tarifs américains sur les produits canadiens, tout comme les contre-tarifs imposés par le Canada, nuisent aux deux économies. En tant que gouvernements de proximité, les municipalités sont les mieux placées pour témoigner des impacts économiques et sociaux de ces politiques commerciales et pour interpeller les décideurs afin de limiter les dommages actuels et futurs.

Le Vermont est un partenaire commercial stratégique pour le Québec, notamment dans les secteurs du tourisme, de la fabrication, de l'agriculture, de l'alimentation et de l'énergie.

Les municipalités réaffirment leur volonté de travailler main dans la main, au-delà des frontières, pour défendre les intérêts communs de leurs communautés et bâtir des relations économiques solides et durables. Unies par des liens forts de part et d'autre de la frontière, l'UMQ et la VMC poursuivent leurs efforts concertés, en partenariat avec les chambres de commerce et auprès des gouvernements supérieurs, afin de faire entendre la voix des municipalités et de leurs partenaires économiques.

« Les liens tissés entre les mairesses et maires du Québec et l'État du Vermont sont solides et porteurs. Nos communautés sont profondément interconnectées. Ce qui touche les entreprises et les familles du Vermont entraîne des répercussions chez nous, au Québec, et vice versa. Il est essentiel que nos gouvernements agissent pour rétablir des relations commerciales équitables et durables », a déclaré M. Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Le Vermont et le Québec entretiennent depuis longtemps des liens économiques, culturels et sociaux et je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de renforcer ces relations entre nos communautés. Alors que nous travaillerons ensemble pour maintenir ces partenariats importants, il est primordial que notre gouvernement fédéral annule les mesures commerciales précipitées et nuisibles prises à l'égard de nos voisins canadiens. » a déclaré la mairesse de Burlington, au Vermont, madame Emma Mulvaney-Stanak.

La voix des gouvernements de proximité

