OTTAWA, ON, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique, a rencontré de manière virtuelle ses homologues fédéraux, provinciaux et territoriaux pour discuter des travaux en cours liés à la sécurité frontalière.

Le ministre McGuinty a ouvert la séance en remerciant les provinces et les territoires de faire partie d'Équipe Canada et de travailler de concert pour lutter contre la présence de fentanyl dans nos communautés et renforcer davantage notre frontière.

Les ministres ont discuté de la mise en œuvre continue du Plan frontalier du Canada, doté d'un budget de 1,3 milliard de dollars et annoncé pour la première fois en décembre 2024. Le Plan a depuis été élargi pour inclure des mesures supplémentaires, comme la nomination du tsar du fentanyl, le lancement de la force de frappe conjointe canado-américaine et la mise en place d'une nouvelle directive sur le crime organisé et le fentanyl. Cette directive est soutenue par un investissement de 200 millions de dollars, qui permettra à nos organismes de renseignement de recueillir plus d'informations sur le crime organisé afin de mieux le perturber.

Compte tenu de l'évolution des menaces et de la nécessité de faire face aux nouveaux problèmes de sécurité, le ministre McGuinty a indiqué que des travaux étaient en cours pour désigner des cartels du crime organisé exerçant une influence au Canada et des groupes transnationaux du crime organisé comme des entités terroristes en vertu du Code criminel. Cette mesure permettra de soutenir les enquêtes criminelles et de renforcer la capacité des forces de l'ordre à prévenir et à perturber les activités des cartels.

Erin O'Gorman, présidente de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), et Bryan Larkin, sous-commissaire supérieur de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ont tous deux fait le point sur les efforts opérationnels déployés pour mettre en œuvre le Plan frontalier et sur les mesures conjointes prises à la frontière. Ces travaux sont appuyés par près de 10 000 membres du personnel de première ligne et par la force opérationnelle de renseignement aérien, composée de deux nouveaux hélicoptères affrétés, auxquels s'ajouteront 60 nouveaux drones, et de tours de surveillance mobile.

Les ministres ont souligné l'importance de l'approche « Équipe Canada », qui consiste à travailler ensemble pour atteindre l'objectif commun de lutter contre le trafic de fentanyl et de renforcer davantage la sécurité de nos frontières par la collaboration, la coordination et l'échange de renseignements.

Kevin Brosseau, récemment nommé tsar du fentanyl, s'est joint aux ministres. M. Brosseau aidera les organismes chargés de l'application de la loi à collaborer avec leurs homologues américains et à accélérer les travaux en cours au Canada pour détecter, perturber et démanteler le trafic de fentanyl.

Citations

« La frontière du Canada est solide, et nous la renforçons davantage grâce au travail acharné de nos incroyables organismes chargés de l'application de la loi et des gouvernements de notre pays. Aujourd'hui, nous avons fait le point sur les mesures concrètes et efficaces que nous prenons ensemble pour mieux lutter contre le crime organisé et mettre fin au fléau du fentanyl. Nous avons tous la ferme intention de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos frontières et celle des Canadiens et des Canadiennes. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« La lutte contre le fentanyl nécessite une approche pangouvernementale menée en partenariat avec les forces de l'ordre, Santé Canada et nos homologues américains. La réunion ministérielle d'aujourd'hui a réaffirmé l'importance des efforts coordonnés visant à démanteler le commerce du fentanyl, à renforcer notre frontière et à assurer la sécurité de nos communautés. »

- Kevin Brosseau, tsar du fentanyl

Faits en bref

Aux termes de la Directive du premier ministre sur la criminalité transnationale et la sécurité de la frontière, la communauté nationale de la sécurité et du renseignement a été chargée de mettre en place une cellule opérationnelle conjointe de renseignement ainsi que des centres d'échange d'information entre les partenaires provinciaux, territoriaux et internationaux afin d'améliorer la détection et la perturbation du trafic de fentanyl et d'autres drogues illicites, tant à l'intérieur du Canada qu'à l'étranger.

qu'à l'étranger. Le nouveau Centre canadien d'analyse des drogues de Santé Canada permettra une analyse judiciaire spécialisée des échantillons de drogues synthétiques illicites. L'analyse ne se limitera pas à l'identification des composants d'un échantillon, mais portera sur des marqueurs permettant de déterminer comment et où ces substances ont été fabriquées.

permettra une analyse judiciaire spécialisée des échantillons de drogues synthétiques illicites. L'analyse ne se limitera pas à l'identification des composants d'un échantillon, mais portera sur des marqueurs permettant de déterminer comment et où ces substances ont été fabriquées. La nouvelle Unité de gestion des risques liés aux précurseurs de Santé Canada contribuera à accroître la surveillance des précurseurs et des canaux de distribution ainsi que des nouvelles tendances liées aux drogues illicites.

contribuera à accroître la surveillance des précurseurs et des canaux de distribution ainsi que des nouvelles tendances liées aux drogues illicites. La GRC enquête sur les activités criminelles menées par les entités qui menacent la sûreté et la sécurité des Canadiens. La liste est un outil important qui appuiera les enquêtes criminelles et renforcera la capacité de la GRC à prévenir et à perturber les activités des cartels.

L'ASFC est la première ligne de défense du Canada dans 1 200 points d'entrée au pays. Jour après jour, environ 8 500 membres du personnel de première ligne jouent un rôle crucial dans la protection de nos collectivités en empêchant les marchandises dangereuses et les personnes interdites de territoire d'entrer au Canada . En 2024, l'ASFC a saisi plus de 52 400 kg de drogues prohibées, de cannabis, de stupéfiants et de produits chimiques, plus de 930 armes à feu et 17 200 armes prohibées. Pour plus d'information sur les réalisations de l'ASFC en chiffres, veuillez consulter : Bilan de l'année 2024 : les réalisations en chiffres.

