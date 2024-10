Des millions de kilos de fromages importés au Québec - Les Producteurs de lait du Québec incitent à faire la différence : Favorisez les fromages d'iciiiiii !

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Avec la mise en œuvre des accords de libre-échange, près de 2 millions de kilogrammes de fromages importés supplémentaires ont envahi le Québec au cours de la dernière année1. Dans ce contexte, Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) lancent la campagne : « Favorisez les Fromages d'iciiiiii », une initiative destinée à la protection du dynamisme économique des régions québécoises et rappelant aux consommateurs l'importance de vérifier la provenance de leurs fromages avant de les acheter.

Prendre le temps de vérifier

En produisant plus de 65 % des fromages fins du pays, le Québec s'impose comme chef de file canadien, avec une offre variée et reconnue à l'international dont 94 % des Québécois se disent fiers2.

« Même si 84 % des Québécois privilégient les fromages d'ici, plusieurs d'entre eux ne prennent pas le temps de se renseigner sur la provenance avant de les acheter3. En prenant quelques secondes pour vérifier l'origine des fromages, chacun contribue à soutenir les producteurs locaux et à célébrer la richesse du savoir-faire québécois », déclare Daniel Gobeil, Président des Producteurs de lait du Québec.

Acheter, c'est voter

Les consommateurs peuvent s'assurer de la provenance de leurs fromages de différentes façons :

1) en repérant les logos Aliments du Québec ou Lait de qualité de Les Producteurs de lait

2) en relevant la ville d'origine de la production

3) en consultant le site web fromagesdici.com.

Ce nouvel élan publicitaire propose 3 messages ludiques, une série d'imprimés ainsi que des publicités sur le lieu de vente, avec pour thème : « On ne sort pas d'ici sans fromages d'ici ! ». Les capsules peuvent être consultées ici.

À propos des Fromages d'ici

Fromages d'ici est une marque des Producteurs de lait du Québec dont la principale mission est de promouvoir et faire découvrir plus de 1000 fromages de lait de vache faits ici avec passion et talent. D'un bout à l'autre de la province, des artisans fromagers utilisent du lait d'ici de la plus grande qualité pour développer des fromages exceptionnels, primés et typiques du terroir dont ils proviennent. Par ses différentes actions, Fromages d'ici facilite la découverte de ces produits uniques aux gens d'ici.

