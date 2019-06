Des milliers de Québécois ont faim cet été

Les comptoirs alimentaires sont en baisse et ont besoin de votre générosité

MONTRÉAL, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - Au cours de la dernière année, 47,4 % des organismes d'aide alimentaire québécois ont manqué de denrées pour répondre à la demande. C'est en utilisant cette statistique que la collecte de La guignolée des médias de décembre dernier a été menée. Cette situation est encore plus vraie l'été. La belle saison correspond à une période difficile pour les comptoirs alimentaires du Québec, car, en général, leurs réserves chutent.

À ce triste phénomène, il faut ajouter la fin des classes, qui signifie pour plusieurs milliers d'enfants l'arrêt temporaire de programmes d'aide alimentaire jusqu'à la rentrée automnale. Le Bilan-Faim 2018, produit par les Banques alimentaires du Québec, signale d'ailleurs que 37,8 % des ménages desservis ont des enfants, un chiffre en hausse constante. Le réseau répond chaque mois à plus de 1,9 million de demandes d'aide alimentaire, même l'été.

Pour une quatrième année consécutive, La guignolée des médias lance donc sa collecte estivale. Jusqu'au 31 juillet, les organismes font appel à la générosité des Québécois. Tous sont invités à verser des dons en argent dans le but d'aider les comptoirs alimentaires à se procurer des denrées.

Textez le mot REPAS au 20222

Peu importe où vous êtes au Québec, textez le mot REPAS au 20222 pour réaliser un don de 10 $. Pendant cette période, vous pouvez aussi faire un don en argent chez Provigo, Maxi et Jean Coutu. Les courtiers de Via Capitale seront aussi mobilisés pour inviter leurs clients à verser un don.

« Dans notre société, surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux, l'on fait des tempêtes dans des verres d'eau et chacun déchire sa chemise pour des banalités, rappelle Bob le chef, porte-parole de La guignolée des médias d'été depuis sa première année. Pendant ce temps, il y a encore et toujours des gens qui n'ont littéralement rien à manger, et cela passe sous le silence. On s'est habitué à la pauvreté comme si c'était une fatalité ou un mal nécessaire qu'on apaise dans un élan de générosité durant les fêtes. On oublie que l'été, les besoins sont tout aussi criants. L'image des tablettes des comptoirs alimentaires vides à ce temps ci de l'année, c'est franchement déprimant. »

L'été c'est fait pour aider

Cette année, la campagne de sensibilisation est appuyée par un message radio de 30 secondes qui fera sans aucun doute parler. Créé par Tam-Tam\TBWA, le message reprend la chanson bien connue « L'été (c'est fait pour jouer) », popularisée par la célèbre émission jeunesse Passe-Partout.

Dans le cadre d'une initiative pour les réseaux sociaux, Bob le chef a visité un organisme qui vient en aide aux Montréalais pour constater la situation. Le porte-parole en est ressorti désarçonné et a souhaité partager ses impressions. Deux capsules à ne pas manquer!

guignolee.ca

